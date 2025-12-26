Una parada entre el Belén de Chocolate y el anís: dónde comer en el pueblo de la Navidad de Córdoba

Rute, su Belén de Chocolate y sus museos son una visita obligatoria en la Navidad cordobesa. Este peculiar rincón de la subbética cobra vida en esta época del año y recibe una gran multitud de visitantes. La amplia oferta turística del municipio requiere un día completo de visita, por lo que aquellos que quieran aprovechar al 100% su potencial deberán buscar también un sitio en el que comer y descansar entre visita y visita.

La comida tradicional, elaborada con ingredientes de calidad y los platos contundentes para combatir el frío destacan en la oferta de bares, tabernas y restaurantes de Rute.

Estas son las mejores opciones para comer bien y a buen precio en Rute, según TripAdvisor:

Restaurante El Vado

El Vado se han convertido ya en parada obligatoria y tradición para muchos visitantes al municipio en la época navideña. Situado en la carretera que une Lucena con Rute, tiene la ubicación perfecta para comer antes de empezar con el chocolate, los mantecados y el anís. Acumula decenas de opiniones dentro de la lista de los mejores restaurantes de la localidad de TripAdvisor, en la que ocupa el puesto número uno. Ofrece comida tradicional de calidad a la que se suma un "trato cercano" y "muy cuidado" de su personal, como cuentan sus clientes. Según detalla el propio establecimiento en su página web, este local es "un encuentro con los aromas y sabores de la cocina casera tradicional, con los platos y guisos de nuestros mayores".

Uno de los platos de Restaurante El Vado de Rute. / CÓRDOBA

Este restaurante ha recibido Premio nacional de gastronomía que otorga la emisora madrileña Radio Turismo.

Bar Restaurante Atalaya

Ubicado en el número 7 de la calle Córdoba, el Bar Restaurante Atalaya también destaca entre los más top de Rute, según Tripadvisor. Con una valoración de 4,7, los clientes destacan los precios razonables y la abundancia de sus platos, sin olvidar el trato de los camareros. En su carta resaltan los patos típicos como flamenquín, rabo de toro o las carnes.

Exterior del bar restaurante Atalaya de Rute. / Turismo de la Subbética

Taberna Los Claveles

Las reseñas la describen como una "taberna de pueblo clásica", en el buen sentido. "La comida es de calidad y el precio muy competente", señalan algunos de los clientes en los comentarios. Este establecimiento ofrece desayunos, además de sus clásicos platos de comida tradicional. Cuenta con una amplia terraza, cerrada en los meses de frío. Según las opiniones, destacan platos como los chorizos al infierno y las migas.

Mesón El Patio

El Mesón El Patio figura en TripAdvisor como una alternativa con perfil de mesón tradicional, y varias opiniones resaltan que la experiencia general deja buen sabor de boca por la atención y la satisfacción con la comida. Cuenta con un local amplio y su ubicación es idónea para hacer una para en la visita navideña, ya que se encuentra junto al Museo del Azúcar.

Imagen de algunos de los platos de Mesón El Patio de Rute. / CÓRDOBA

Destino Restaurante

Destino es una buena opción para aquellos que les apetezca algo más atrevido, fuera de lo tradicional. Con una amplia variedad de platos principales, platos y entrantes, en este establecimiento "la comida habla con el paladar" y se pueden encontrar "mil sabores en un solo lugar", según explica el propio restaurante en sus redes sociales. Además de sus platos en carta, cuentan con menús especiales de Navidad. Los clientes destacan su buen precio y creatividad.

Mesón Restaurante La Espuela

Ubicado también en una zona estratégica, junto al Museo del Azúcar, el Mesón Restaurante La Espuela acumula un volumen considerable de reseñas en TripAdvisor y mucos lo recomiendan como un lugar idóneo para comer en Rute. Algunos de los comentarios subrayan la buena comida y atención. Se trata de un establecimiento familiar con especialidad en comida tradicional.