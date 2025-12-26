Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Planificación ambiental

El nuevo Plan de Ordenación del Territorio contempla áreas prioritarias en la zona de la Subbética en Córdoba

La misión de este suelo es "fortalecer la conectividad ecológica y la continuidad territorial de la infraestructura verde regional"

Almendros en flor, en la comarca de la Subbética.

Rafael Verdú

Córdoba

Junto a los Paisajes de Interés para la Conectividad Ecológica (PIC), la nueva Infraestructura Verde de Andalucía incorpora una nueva figura: las Áreas Prioritarias de Intervención (API). Se definen en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) como «un conjunto de áreas de menor entidad superficial y con una misión prioritaria de fortalecer la conectividad ecológica y la continuidad territorial de la infraestructura verde regional». Son extensiones mucho más pequeñas que las áreas protegidas o que los PIC y en el caso de la provincia de Córdoba únicamente existen en la Subbética, en zonas limítrofes con Jaén o Málaga.

Las directrices de actuación no sólo se centran en defender la agricultura tradicional, sino que también buscan fomentar, entre otras cuestiones, la reforestación, «priorizando el uso de especies autóctonas y la creación de mosaicos de hábitats que favorezcan la biodiversidad». O la recuperación hídrica, mediante la restauración de humedales y zonas de recarga de acuíferos e «implementando sistemas de drenaje sostenible para reducir el impacto de inundaciones», además de luchar contra la desertificación, a través de acciones dirigidas a controlar la erosión del suelo.

