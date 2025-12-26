El nuevo Plan de Ordenación del Territorio contempla áreas prioritarias en la zona de la Subbética en Córdoba

Junto a los Paisajes de Interés para la Conectividad Ecológica (PIC), la nueva Infraestructura Verde de Andalucía incorpora una nueva figura: las Áreas Prioritarias de Intervención (API). Se definen en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) como «un conjunto de áreas de menor entidad superficial y con una misión prioritaria de fortalecer la conectividad ecológica y la continuidad territorial de la infraestructura verde regional». Son extensiones mucho más pequeñas que las áreas protegidas o que los PIC y en el caso de la provincia de Córdoba únicamente existen en la Subbética, en zonas limítrofes con Jaén o Málaga.

Las directrices de actuación no sólo se centran en defender la agricultura tradicional, sino que también buscan fomentar, entre otras cuestiones, la reforestación, «priorizando el uso de especies autóctonas y la creación de mosaicos de hábitats que favorezcan la biodiversidad». O la recuperación hídrica, mediante la restauración de humedales y zonas de recarga de acuíferos e «implementando sistemas de drenaje sostenible para reducir el impacto de inundaciones», además de luchar contra la desertificación, a través de acciones dirigidas a controlar la erosión del suelo.