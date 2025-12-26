La Junta publica el nuevo proyecto de conexión de La Colada con la vista puesta en la CHG

La delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Córdoba ha publicado ya el nuevo proyecto para la conexión de la presa de La Colada, o para ser más exactos, el modificado del original, que sale a información pública. Todo con la vista puesta en la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), organismo que debe autorizar los trabajos (aunque los ejecuta la Junta y el resultado lo gestiona la Diputación).

Hace un par de semanas, el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, y el delegado territorial de Agricultura, Francisco Acosta, ofrecieron los detalles de este modificado, que respeta en su mayor parte lo que se ha hecho hasta ahora y que cambia lo que tiene que ver con la infraestructura eléctrica y la toma de agua.

Lo que busca la Junta con la modificación del proyecto es obtener el visto bueno de la CHG, que hasta ahora no lo ha otorgado al considerar que con la conexión que ejecutó el Gobierno central en 2023 es suficiente, a pesar de que en su momento se anunció como una solución de carácter provisional. El modificado rebaja también el presupuesto de la obra, de 9,3 millones de euros a ocho. Esta bajada se entiende como clave, ya que la CHG mostró su recelo al gasto de dinero público en estos trabajos, a pesar de que no tiene que pagarlos. Cabe recordar, además, que la obra ya se adjudicó, por lo que el modificado permite no tener que volver a licitarla.

Imagen de las obras de emergencia que se realizaron en La Colada. / CÓRDOBA

Los cambios introducidos en el proyecto original

En cuanto a los cambios que se han introducido con respecto al proyecto original, se modifica la conexión eléctrica planteada. Y es que la energía que requieren las estaciones de bombeo se está suministrando ahora mismo mediante costosos y poco eficientes motores de gasoil, aunque no se usa para el abastecimiento desde que terminó la sequía.

El otro cambio más relevante es el que tiene que ver con la toma de agua. La conexión que hizo el Estado supone recoger el agua desde tomas flotantes, cuando lo normal en estas infraestructuras es bombearla o desde el fondo o desde distintas alturas (para así obtener el agua que tenga mayor calidad). Lo que plantea el proyecto de la Junta es utilizar las torres ya instaladas, que tienen aberturas a diferentes alturas. Para ello, es necesario ejecutar distintas canalizaciones y tuberías.

Información pública

El modificado ha salido este viernes a información pública a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para poder recibir alegaciones. El proyecto estará disponible para su consulta y para la presentación de propuestas durante 30 días hábiles, es decir, hasta principios del mes de febrero.