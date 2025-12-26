Un error provoca que Cabra registre menos población

«Un error en un archivo del negociado municipal del padrón, ha impedido que se contabilice la población real que tiene Cabra a 1 de enero de 2025, lo que ha dado como resultado cinco habitantes por debajo de los 20.000, por lo que, de haberse contabilizado adecuadamente ese fichero, no hubiésemos bajado de los 20.000 habitantes». Así lo daba a conocer el alcalde, Fernando Priego, en el transcurso del balance que hacía sobre su gestión en el Consistorio egabrense, afirmando que la cifra que baraja el Ayuntamiento en este momento es muy superior en varias decenas a los 20.000 habitantes en un año en el que «se ha empadronado mucha gente que han venido de otras ciudades y de otros países».

Además, Priego expresaba que su equipo de gobierno alberga una confianza absoluta en que la cifra definitiva del padrón a 1 de enero de 2026 va a ser superior a los 20.000 habitantes, «como lo ha sido en los últimos años, a pesar de que la tendencia demográfica es la que es, aquí y en todos los lugares, exceptuando las grandes capitales o las zonas costeras».

La cifra que se espera obtener, de no haber más errores de archivos, apunta que, al igual que indicaba el pasado mes de octubre, estará por encima de los 20.200 habitantes. A 11 de diciembre de 2025, afirmaba el regidor, la cifra era de 20.237 habitantes, aunque ese no será el dato definitivo.

Por otro lado, asegura que las consultas ciudadanas a través de la campaña de información pública emprendida en la web municipal tras el primer avance del Plan Especial para la Implantación de Energías Renovables son menos de las esperadas. Del documento, ya ha informado el Ayuntamiento a los grupos políticos municipales, al presidente de la asociación de vecinos de Huertas Bajas y a las plataformas ciudadanas contrarias a la implantación de plantas de biometano y fotovoltaicas.