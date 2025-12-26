La Diputación de Córdoba incrementa en un 20% el presupuesto del Consorcio de Bomberos

El delegado de Deportes y Protección Civil de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, ha presentado el presupuesto de las distintas áreas que conforman su delegación, “unas cuentas que responden al compromiso de esta institución con el deporte y el Consorcio Provincial de Bomberos”. Martín se ha detenido, en primer lugar, en el presupuesto del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, cuentas de las que ha afirmado que “alcanzan para este 2026 un total de 26.137.490 euros, lo que representa un 19,91% más que en 2025, una dotación relevante que nos permite mantener la calidad de un servicio público esencial”.

“Hablamos de la dotación presupuestaria de mayor relevancia que esta Diputación destina al Consorcio y que es fruto de un gran trabajo y fiel compromiso con un servicio que tiene un valor humano incalculable y que se traduce en más de 3.000 intervenciones”, ha apostillado Martín.

Inversiones

En el apartado de inversiones, ha continuado, “en este 2026, vamos a ver finalizada la remodelación total del Parque de Montoro, con un presupuesto de 1.950.000 euros y además apostamos por la eficiencia energética y destinamos 185.000 euros a la instalación de placas fotovoltaicas”.

El delegado de Deportes y Protección Civil de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín. / CÓRDOBA

El también presidente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios ha remarcado que “a todo ello se sumará la puesta en marcha de la Sala de Coordinación que con un presupuesto de 488.700 euros va a permitir una mejor coordinación y centralización de las actuaciones así como una gestión de los recursos y actuaciones más eficaz y eficiente”. “Por otra parte, se prevé la adquisición de tres vehículos nodriza que vendrán a completar el parque móvil de los 11 centros repartidos por toda la geografía de nuestra provincial”, ha remarcado.

Área de deportes

En cuanto a las partidas del Área de Deportes, Martín ha afirmado que “destinamos 4.497.630 euros, lo que supone un 8,22% más que el pasado ejercicio, en un impulso por dinamizar nuestros pueblos a través de esta palanca tan necesaria como es el deporte”. “Destaca, aquí, la partida destinada a nuestros programas propios con 468.000 euros, un 225% más que en 2025. Esta cuantía nos permite mantener iniciativas como Be Active o Elige tu Deporte, pero también el apoyo al deporte base provincial y, cómo no, al Córdoba CF”, ha matizado Martín. Del mismo modo, ha continuado, “incrementamos en un 4,24% el presupuesto dirigido a nuestras convocatorias de subvenciones y a la firma de convenios con ayuntamientos y entidades deportivas de la provincia hasta alcanzar los 2.937.000 euros. Destacan en esta partida los Premios Individuales (70.000 euros), los acuerdos con entidades (575.000 euros) y las propuestas de apoyo al máximo nivel (450.000 euros)”.

Para el responsable de Deportes de la Diputación, “de igual importancia es el compromiso que venimos manteniendo con circuitos provinciales como el de Carreras Populares, Triatlón, Motocross, CxM, Senderismo, Gimnasia Rítmica, Pádel, Cross o BTT, cuyas pruebas deportivas van creciendo en calidad y en número de participantes. ”. Martín ha hecho referencia, además, “a la apuesta por los grandes eventos deportivos que copan la agenda provincial, tales como el Rallye Sierra Morena, el Triatlón de Posadas, los Open de Tenis de Pozoblanco y Palma del Río, la Vuelta Ciclista o las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches. A todo ello se suma nuestro apoyo a las iniciativas de mayor componente social como las que realizamos de la mano de ACPACYS”.

Protección Civil

Finalmente, en relación con el Área de Protección Civil, su responsable ha hecho referencia a que “destinamos 246.200 euros, de los que 20.400 euros están dirigidos a la formación del voluntariado; 175.000 euros a la convocatoria de subvenciones y 15.500 euros al convenio de ciberdelincuencia, un acuerdo que nos pone a la vanguardia”.