El Ayuntamiento de Baena pide paciencia ante los retrasos en las obras de la calle Catedrático Alcalá Santaella

El Ayuntamiento de Baena ha comparecido en la mañana de hoy en la calle Catedrático Alcalá Santaella para informar sobre el estado de las obras de reurbanización que se están ejecutando en este vial. En la convocatoria han participado la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, el director de la obra, el arquitecto baenense Javier Cortés, y el responsable de la empresa adjudicataria Sercam, Antonio Morales. La alcaldesa ha comenzado su intervención trasladando un mensaje de disculpa y paciencia a los vecinos y comerciantes de la zona ante los retrasos acumulados en la ejecución de la obra, aclarando que no se trata de una paralización ni de un abandono de los trabajos. Serrano ha explicado que, una vez levantado el pavimento, han aparecido graves deficiencias en las redes de saneamiento y abastecimiento, con acometidas rotas, a distinta cota y con filtraciones de agua, circunstancias imposibles de prever en fase de proyecto y que han obligado a intervenir más allá de lo inicialmente previsto.

A estos imprevistos se han sumado las condiciones meteorológicas adversas, especialmente las lluvias, que han impedido alcanzar los niveles de compactación exigidos por el plan de control de calidad, lo que ha ralentizado considerablemente el avance de los trabajos. La obra, iniciada el 2 de septiembre, cuenta con un plazo inicial de tres meses y una inversión aproximada de 141.000 euros, dentro de un presupuesto de licitación de 160.000 euros.

Deterioro de las redes

El director de obra, Javier Cortés, ha detallado las incidencias técnicas encontradas, destacando el deterioro generalizado de las redes existentes y la necesidad de rehacer acometidas domiciliarias no contempladas inicialmente, así como la complejidad del nudo de conexión con otras calles a distinta cota. Ha subrayado que, mientras no se garantice la compacidad del terreno, no es posible avanzar en las capas finales de la calzada.

Por su parte, el responsable de la empresa adjudicataria ha reconocido la frustración por los retrasos, señalando que las fases pendientes son rápidas de ejecutar una vez las condiciones lo permitan.

Desde el Ayuntamiento se ha reiterado que el objetivo final es garantizar una reurbanización integral, evitando futuras inundaciones y mejorando de forma definitiva los servicios, aun siendo conscientes de las molestias temporales que las obras están ocasionando.