Una avería deja a Los Pedroches sin internet y sin telefonía

Veintitrés días después de la última avería que dejó sin conexión a internet y sin servicio de telefonía a la comarca de Los Pedroches, la situación ha vuelto a repetirse, aunque en esta ocasión con una duración considerablemente mayor. Numerosos usuarios comenzaron a verse afectados por esta nueva incidencia desde la noche de este 25 de diciembre, día de Navidad.

Según relatan los propios afectados, la interrupción del servicio se produjo pasadas las 23.00 horas, momento en el que tanto la conexión a internet como la telefonía dejaron de funcionar de manera repentina. La avería no afectó por igual a todas las compañías, ya que algunas mantuvieron el servicio de forma parcial, mientras que otras quedaron completamente inoperativas. No ha sido hasta el mediodía de este viernes, 26 de diciembre, cuando el suministro ha comenzado a restablecerse progresivamente.

Cierre de establecimientos

En total, más de doce horas sin internet ni telefonía en un apagón tecnológico que ha afectado a usuarios de toda la comarca, generando importantes inconvenientes tanto a nivel personal como profesional. Esta falta de conexión ha impedido el normal desarrollo de la actividad en numerosos negocios y lugares de trabajo, llegando incluso a provocar el cierre temporal de algunos establecimientos, además de causar molestias en los hogares particulares.

No es la primera vez que se produce una situación similar en Los Pedroches. El último episodio de estas características tuvo lugar el pasado 3 de diciembre, cuando el servicio quedó interrumpido durante varias horas. Sin embargo, vecinos y empresarios denuncian que este tipo de incidencias se están produciendo cada vez con mayor frecuencia, evidenciando una inestabilidad en la red que afecta de forma directa al día a día de la comarca.

Por el momento, no han trascendido las causas que han originado esta nueva avería, ni se ha ofrecido una explicación oficial por parte de las compañías responsables, lo que ha incrementado el malestar entre los usuarios, que reclaman soluciones definitivas para evitar que este tipo de situaciones vuelva a repetirse en el futuro.