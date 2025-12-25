Un itinerario urbano sostenible conectará las fuentes de Montilla

El Ayuntamiento de Montilla ha decidido impulsar la recuperación de sus fuentes históricas con un ambicioso proyecto financiado con fondos europeos que permitirá adaptar estos enclaves al cambio climático, además de reforzar su resiliencia frente a las sequías y articular un itinerario urbano sostenible que conectará patrimonio, agua y paisaje.

La actuación que se integra en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Amontíllate: vivir la experiencia del vino en Córdoba, cuenta con una dotación global de más de 2,7 millones de euros de la Unión Europea, a través del NextGenerationEU y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

La actuación ahora proyectada ha salido a licitación con un presupuesto base de 325.000 euros, financiados al cien por cien con fondos europeos, para la ejecución de obras destinadas al adecentamiento de las fuentes de Montilla, la recuperación y mejora hídrica de sus veneros, la búsqueda y captación de nuevos recursos de agua y su integración mediante sistemas de drenaje sostenibles.

Trabajos de limpieza en la fuente de El Piojo. / José Antonio Aguilar

Rescatar la memoria colectiva

«No se trata solo de una intervención técnica, sino de una apuesta por rescatar espacios que forman parte de la memoria colectiva del municipio», resalta la memoria justificativa del proyecto, a la que ha tenido acceso CÓRDOBA. El documento subraya que «las fuentes suponen un activo social, turístico y paisajístico de primer orden, al tratarse de surgencias de agua dulce que crean rincones frescos y sombríos, muy apreciados por vecinos y visitantes, y que además albergan pequeños ecosistemas con una fauna rica y variada».

En ese sentido, la actuación está enfocada a la recuperación de una red de fuentes del término municipal, entendida como una «estrategia eficaz para la gestión sostenible de los recursos hídricos en Montilla». La intervención se articula en varios ejes que combinan «funcionalidad, estética y adaptación climática».

Restauración y mejora hídrica

Por un lado, se contempla el adecentamiento integral de las fuentes mediante su revalorización estética y funcional. Esto incluye la renovación de placas informativas y paneles señalizadores, la limpieza superficial y el desbroce del entorno, así como la puesta a punto de piletas, pilas y abrevaderos.

También se prevé la reparación de revestimientos, la limpieza con chorro de arena, la corrección de fisuras y grietas y la sustitución de los caños existentes por otros de bronce. El conjunto se completará con un pintado generalizado en color blanco, incorporando el azul como elemento distintivo, y con actuaciones de jardinería que aportarán árboles de sombra y especies arbustivas autóctonas.

De igual modo, el proyecto pone el acento en la recuperación y mejora hídrica del venero original de cada fuente, con el objetivo explícito de adoptar medidas de adaptación al cambio climático frente a la sequía. Para ello se buscará recuperar o mejorar el caudal primigenio mediante la localización, limpieza y desobstrucción de galerías o conducciones de llenado, además de la realización de analíticas completas del agua que permitan garantizar su calidad.

Cuando esa restauración original no resulte viable o suficiente, la actuación contempla la búsqueda y captación de nuevos recursos hídricos alternativos. En estos casos se prevé la ejecución de nuevas captaciones, como la realización de piezómetros para determinar el nivel freático o la perforación de pozos. La memoria recoge un ejemplo concreto: en la Fuente de El Piojo, el aporte de agua se obtendrá desde la Fuente del Álamo, canalizando por gravedad el agua sobrante de esta última.

Aprovechamiento de aguas pluviales

Como complemento, el proyecto incorpora la implementación de sistemas de drenaje sostenibles -conocidos como SUDS- que permitirán recoger y gestionar las aguas pluviales del entorno de las fuentes. Estas aguas serán conducidas y almacenadas en depósitos adyacentes o recogidas mediante muros drenantes, garantizando así un suministro adicional y una mayor resiliencia hídrica durante los periodos de lluvia.