Un cuento de Navidad: los pueblos de Córdoba que no hay que perderse en estas fechas

En la comarca del Alto Guadalquivir hay tres espacios que no hay que perderse esta Navidad. Además del olor a pestiño, roscos fritos y de vino, la localidad de Villafranca de Córdoba, la aldea bujalanceña de Morente y la carpeña de Maruanas ofrecen rincones propios de poblados navideños. Lugares en los que el turismo familiar se adueña de las calles y se detiene de vez en cuando degustando unos churros con chocolate para tomar fuerza entre sus recorridos por la magia de la decoración navideña.

Los vecinos han convertido las calles de estos tres lugares en auténticos cuentos de Navidad, en los que el arte, el colorido y el aroma los hacen muy diferentes.

Villafranca

Las calles y plazas de Villafranca lucen bellísimas y las adornan los vecinos con material reciclado que en una ocasión les hizo ganar un premio a nivel nacional, en la onceava edición del premio Progreso. Nada más entrar al pueblo, el viajero se encuentra con auténticas obras de arte, siendo la calle Acacias una buena bienvenida para comenzar a disfrutar de su decorado alegre y vistoso, creado a base de elementos reciclados. El Ayuntamiento incluso organiza un concurso anual para que los vecinos se esmeren y, de una manera competitiva y sana, mejoren año tras año el adorno de sus aceras, paredes, balcones y colgaduras entre unas casas y otras. Además, sirven como motivo de convivencia, ya que al caer la tarde, cuando la luz del día se marcha, las luminarias se adueñan de la magia navideña y salen a la calle a compartir pestiños, roscos de vino, alfajores, perrunas y dulces típicos de esta localidad.

Decoración en la calle Acacias de Villafranca. / Casavi

El Carpio

Lo mismo ocurre en la aldea Maruanas, en El Carpio, en la que desde hace varios años sus calles y plazas, como la Plaza Mayor, adquieren un aspecto diferente, muy acogedor y gusta pasear por ellas en medio de un ambiente musical de fondo en el que niños y mayores disfrutan de las obras de arte elaboradas por los vecinos. Elfos, el Nacimiento de Jesucristo, muñecos típicos de los belenes pero a tamaños mucho más grandes, belenes montados junto a la calle, gnomos y mucho más se puede encontrar en este lugar de ensueño. Entre tanta decoración de colores, la iluminación invita a pasear a cualquier hora, siendo la caída de la tarde uno de los momentos más esperados. Los personajes y las historias de cuentos navideños se hacen ver en medio de los árboles y los setos de los jardines que durante todo el año permanecen en el lugar. Padres e hijos disfrutan en su visita a estos encantadores poblados surgidos de manera espontánea por los moradores.

Una de las plazas decoradas de la aldea carpeña de Maruanas. / Casavi

Bujalance

La pedanía bujalanceña de Morente presenta sus mejores galas navideñas para convertirse en un cuento de Navidad. Su entorno lo han poblado en estas fechas con más de 500 gnomos gracias al esfuerzo de sus 87 vecinos, que han confeccionado a mano belenes, guirnaldas, lazos, colgaduras y sobre todo los mágicos seres. Todo ello con el objetivo de embellecer y decorar ventanas, calles, plazas y rincones de esta aldea bujalanceña con motivos navideños, dando una belleza de postal a cada unos de los rincones de esta pequeña población, luchando a la vez contra la despoblación rural y contra las megaplantas fotovoltaicas, que pretenden instalar en su entorno.

Vecinos de la pedanía bujalanceña de Morente. / J. ESCAMILLA

Las actividades continúan con la Zambomba Flamenca, talleres, el concurso de fotografía vestidos en pijamas navideños con los gnomos, paseo por la Senda de los Gnomos, la Ghimkhana de Navidad, el Parque de aventuras de los Gnomos y los fines de semana con el Mercadillo Navideño. Los días más señalados (Nochebuena y Nochevieja) se celebran entre familiares y amigos en el edificio de la Tercia del siglo XV, donde también se recibirá la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, para recoger las cartas de pequeños y mayores y los gnomos de Morente se desplazaran hasta la Cabalgata de Bujalance el día 5 de enero.