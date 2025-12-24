Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

La Guardia Civil desmantela dos activos puntos de venta de droga y detiene a dos personas en La Carlota

Se han incautado 92 gramos de hachís, 37 gramos de cocaína, 10 gramos de marihuana y 490 euros

Acceso de la Guardia Civil a uno de los domicilios.

Acceso de la Guardia Civil a uno de los domicilios. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe al tráfico de drogas en la provincia con la detención de dos personas en la localidad de La Carlota, presuntamente dedicadas a la venta y distribución de sustancias estupefacientes.

La actuación se enmarca en los servicios que el cuerpo desarrolla de forma continuada para combatir el cultivo, elaboración y tráfico de drogas. Los detenidos, de 41 y 25 años de edad, habrían mantenido durante meses dos puntos de venta muy activos en el municipio, donde distribuían principalmente marihuana, hachís y cocaína, llegando incluso a utilizar patinetes eléctricos para el transporte de la droga.

La investigación, que se prolongó durante varios meses, se inició tras detectar los agentes la existencia de una actividad continuada de tráfico de estupefacientes en la zona. El seguimiento policial, junto al dispositivo establecido y en el que colaboraron efectivos de la Policía Local de La Carlota, permitió reunir indicios suficientes de que desde dos viviendas del municipio se estaba desarrollando esta actividad ilícita.

Ante estos hechos, la Guardia Civil solicitó a la autoridad judicial los correspondientes mandamientos de entrada y registro, que se ejecutaron de manera simultánea a primera hora de la mañana del pasado 17 de diciembre. En los registros practicados, los agentes intervinieron 92 gramos de hachís, 37 gramos de cocaína, 10 gramos de marihuana, 490 euros en billetes fraccionados, sustancias de corte y dos estructuras preparadas para albergar plantaciones de marihuana.

La operación ha permitido desmantelar dos puntos de venta de droga considerados muy activos en la localidad, reforzando la seguridad en la zona.

Los detenidos, junto con la droga intervenida y las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

