DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Salvador Fuentes, en su mensaje de Navidad: “Debemos seguir trabajando para convertir a Córdoba en un territorio de futuro”

El presidente de la Diputación dedica su mensaje navideño a recordar la importancia del diálogo y el trabajo conjunto

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes. / MANUEL MURILLO

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha dirigido a los vecinos y vecinas de la provincia en un mensaje a través del cual les traslada unas palabras de cariño y felicitación para las fiestas navideñas, además de reconocer el 2025 “como un año de esfuerzo compartido, trabajo y compromiso con el bienestar de quienes más lo necesitan”.

De este modo se ha expresado Fuentes, quien ha hecho hincapié en que “si por algo se caracteriza nuestra provincia es por ser una tierra generosa, de convivencia y de futuro. Por ello quisiera dedicar unos minutos en estos días tan especiales a quienes contribuyen a su avance y progreso”.

“Estas fechas son también un buen momento para reflexionar sobre los retos que tenemos por delante, unos retos sobre los que debemos seguir trabajando para convertir a Córdoba en un territorio de futuro”, ha matizado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha querido evidenciar “el enorme potencial con el que cuenta nuestra tierra, un potencial que debe acompañarse de infraestructuras adecuadas, como espacios productivos, carreteras, agua y energía, cuestiones fundamentales para nuestro desarrollo, pero sobre todo para hablar de bienestar, igualdad y futuro para todos”.

Fuentes ha concluido su intervención con un mensaje de compromiso por el diálogo y el trabajo conjunto, “hacia una provincia más fuerte, más justa y mejor preparada para abordar los desafíos que tenemos por delante”.

