DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
Salvador Fuentes, en su mensaje de Navidad: “Debemos seguir trabajando para convertir a Córdoba en un territorio de futuro”
El presidente de la Diputación dedica su mensaje navideño a recordar la importancia del diálogo y el trabajo conjunto
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha dirigido a los vecinos y vecinas de la provincia en un mensaje a través del cual les traslada unas palabras de cariño y felicitación para las fiestas navideñas, además de reconocer el 2025 “como un año de esfuerzo compartido, trabajo y compromiso con el bienestar de quienes más lo necesitan”.
De este modo se ha expresado Fuentes, quien ha hecho hincapié en que “si por algo se caracteriza nuestra provincia es por ser una tierra generosa, de convivencia y de futuro. Por ello quisiera dedicar unos minutos en estos días tan especiales a quienes contribuyen a su avance y progreso”.
“Estas fechas son también un buen momento para reflexionar sobre los retos que tenemos por delante, unos retos sobre los que debemos seguir trabajando para convertir a Córdoba en un territorio de futuro”, ha matizado Fuentes.
El máximo responsable de la institución provincial ha querido evidenciar “el enorme potencial con el que cuenta nuestra tierra, un potencial que debe acompañarse de infraestructuras adecuadas, como espacios productivos, carreteras, agua y energía, cuestiones fundamentales para nuestro desarrollo, pero sobre todo para hablar de bienestar, igualdad y futuro para todos”.
Fuentes ha concluido su intervención con un mensaje de compromiso por el diálogo y el trabajo conjunto, “hacia una provincia más fuerte, más justa y mejor preparada para abordar los desafíos que tenemos por delante”.
- La Junta de Andalucía mejora del firme de la carretera A-318 a su paso por Cabra
- El juez Manuel Marchena apadrina a la nueva promoción de letrados del Colegio de Abogados de Lucena
- Bueno, bonito y barato': un nuevo modelo para la vivienda pública en la provincia de Córdoba
- La Junta destina 420.000 euros a 14 pequeños municipios de Córdoba para mejorar infraestructuras y servicios
- Un fallecido y dos heridos por el incendio de una vivienda en Aguilar de la Frontera
- Un viaje a Cazorla que vale 20.000 euros: 'Todavía no me lo creo
- Cinco detenidos en dos nuevas operaciones antidroga de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba
- La Junta licita el proyecto de las obras de la A-306 en Córdoba por más de 400.000 euros