Priego de Córdoba, Santaella y Montilla se alzan con los premios del Concurso Provincial de Belenes

El Concurso Provincial de Belenes ya tiene ganadores. La Asociación Cultural Belenista de Córdoba, que organiza la segunda edición de este certamen en colaboración con la Diputación de Córdoba, ha dado a conocer este miércoles el fallo de la convocatoria de 2025.

El objetivo de este evento es “difundir la tradición cultural del belén y la formación y el aprendizaje de los más jóvenes en el proceso de diseño y elaboración de belenes. Esta segunda edición ha contado con la participación de 25 municipios de la provincia con 32 belenes en tres categorías: 4 dioramas, 13 populares y 15 artísticos.

Los belenes ganadores de la provincia

Los municipios de Priego de Córdoba, Santaella y Montilla han sido distinguidos con los primeros premios en cada una de las tres categorías a concurso.

Concretamente, Pedro Ángel Ruiz Barrientos, de Priego de Córdoba, ha obtenido el premio de categoría artística. Por su parte, la Hermandad de Ntra. Sra. del Valle, de Santaella, ha obtenido el reconocimiento en dioramas; y el Casino Montillano, ha sido el escogido en la categoría popular.

Listado de belenes premiados

Categoría artística

1º premio. Pedro Ángel Ruiz Barrientos, Priego de Córdoba

Pedro Ángel Ruiz Barrientos, Priego de Córdoba 2º premio. Juan de la Cruz Varo León, Aguilar de la Frontera

Juan de la Cruz Varo León, Aguilar de la Frontera 3º premio. Francisco Salido Segura, Montilla

Categoría dioramas

1º premio. Hermandad de Ntra. Sra. del Valle, Santaella

Hermandad de Ntra. Sra. del Valle, Santaella 2º premio. Francisco Jurado Boudry, Pedro Abad

Francisco Jurado Boudry, Pedro Abad 3º premio. Obdulia Gil Santiago, Dos Torres

Categoría popular