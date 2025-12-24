NAVIDAD EN CÓRDOBA
Priego de Córdoba, Santaella y Montilla se alzan con los premios del Concurso Provincial de Belenes
La segunda edición del certamen está organizada por la Asociación Cultural Belenista de Córdoba en colaboración con la Diputación de Córdoba
El Concurso Provincial de Belenes ya tiene ganadores. La Asociación Cultural Belenista de Córdoba, que organiza la segunda edición de este certamen en colaboración con la Diputación de Córdoba, ha dado a conocer este miércoles el fallo de la convocatoria de 2025.
El objetivo de este evento es “difundir la tradición cultural del belén y la formación y el aprendizaje de los más jóvenes en el proceso de diseño y elaboración de belenes. Esta segunda edición ha contado con la participación de 25 municipios de la provincia con 32 belenes en tres categorías: 4 dioramas, 13 populares y 15 artísticos.
Los belenes ganadores de la provincia
Los municipios de Priego de Córdoba, Santaella y Montilla han sido distinguidos con los primeros premios en cada una de las tres categorías a concurso.
Concretamente, Pedro Ángel Ruiz Barrientos, de Priego de Córdoba, ha obtenido el premio de categoría artística. Por su parte, la Hermandad de Ntra. Sra. del Valle, de Santaella, ha obtenido el reconocimiento en dioramas; y el Casino Montillano, ha sido el escogido en la categoría popular.
Listado de belenes premiados
Categoría artística
- 1º premio. Pedro Ángel Ruiz Barrientos, Priego de Córdoba
- 2º premio. Juan de la Cruz Varo León, Aguilar de la Frontera
- 3º premio. Francisco Salido Segura, Montilla
Categoría dioramas
- 1º premio. Hermandad de Ntra. Sra. del Valle, Santaella
- 2º premio. Francisco Jurado Boudry, Pedro Abad
- 3º premio. Obdulia Gil Santiago, Dos Torres
Categoría popular
- 1º premio. Belén Casino Montillano, Montilla
- 2º premio. Jose Manuel León Sedano y Jose Manuel Moreno Fernández, Belmez
- 3º premio. Manuel Quintero Aguilar, Montilla
