Puente Genil adjudica las obras para dotar el yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo de una iluminación más eficiente

El Ayuntamiento de Puente Genil ha adjudicado las obras del proyecto de iluminación eficiente del yacimiento arqueológico de la villa romana de Fuente Álamo, una actuación que prevé una renovación integral de los sistemas de iluminación del conjunto. El proyecto tiene como objetivo mejorar tanto la iluminación ornamental como la funcional de los distintos espacios del enclave, creando un recorrido lumínico guiado que facilite la lectura arquitectónica de los restos, mejore la experiencia del visitante y refuerce el papel del yacimiento como recurso cultural y turístico del municipio.

El diagnóstico previo al proyecto revela una situación común en muchos enclaves patrimoniales: ausencia de iluminación ornamental específica, uso de equipos obsoletos, escaso control fotométrico y una iluminación técnica que no solo resulta ineficiente desde el punto de vista energético, sino que además desvirtúa la lectura arquitectónica de los restos.

A estas carencias se suman problemas funcionales relevantes: ausencia de una iluminación de evacuación eficaz en determinadas zonas, equipos obsoletos en jardines y accesos, y deficiencias importantes en el interior del centro de visitantes. En la zona expositiva, los proyectores generan manchas de luz indeseadas; los downlights no garantizan niveles adecuados ni control del deslumbramiento; y el taller de restauración carece de una iluminación específica para tareas que requieren alta precisión visual y fidelidad cromática.

La luz como guía del visitante

La intervención que se prevé realizar por la empresa Intervento, adjudicataria de este concurso, plantea una respuesta integral a estas deficiencias, basada en un diseño de iluminación que combina criterios técnicos, patrimoniales y ambientales. El objetivo no es iluminar más, sino iluminar mejor, utilizando la luz para explicar el lugar y guiar al visitante.

Desde el punto de vista conceptual, la iluminación se concibe como un recurso hermenéutico capaz de ordenar visualmente el conjunto, establecer jerarquías entre los distintos elementos arquitectónicos y reforzar la lectura histórica del espacio. Para ello, el diseño recurre a ópticas específicas, cuidadosamente seleccionadas según cada función, y a temperaturas de color cálidas, en torno a 3000 K, más coherentes con los materiales constructivos y con la percepción nocturna de los restos arqueológicos.

Las luminarias serán de alta eficiencia energética, con elevados índices de reproducción cromática (CRI >90 y CRI >80 según áreas), integradas mediante un sistema de control DALI que permite regular y coordinar los distintos puntos de luz, así como adaptar la iluminación a diferentes escenarios de uso.

Transformación del acceso al yacimiento

En las tres zonas del yacimiento, la iluminación se organizará en varios sistemas complementarios, mientras que en la zona ajardinada se sustituirán las balizas existentes por nuevos equipos más eficientes y se iluminarán los atriles informativos. El centro de visitantes renovará su iluminación interior —zonas expositivas, áreas de trabajo y taller de restauración— y exterior, con nuevos apliques en escaleras y terrazas y una luminaria lineal perimetral en el patio central.

El acceso al yacimiento también será objeto de una transformación completa, con proyectores asimétricos para iluminar las ruinas sin deslumbramiento, líneas luminosas bajo la pasarela y la sustitución y reubicación de las balizas del recorrido, garantizando niveles adecuados de iluminación, uniformidad y confort visual.