La Policía Nacional desmantela una plantación de marihuana en Lucena gracias a la app AlertCops

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en la zona de La Barrera, en Lucena, como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, tras intervenirles una plantación indoor de marihuana en el interior de su vivienda.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota, la investigación comenzó a raíz de un aviso recibido a través de la aplicación de telefonía móvil AlertCops, el servicio de alertas de seguridad ciudadana que permite informar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre un acto delictivo o incidencia del que se está siendo víctima o testigo, de manera anónima. Mediante este cauce, un ciudadano puso en conocimiento de los agentes de la Policía Nacional en Lucena la posible comisión de un delito contra la salud pública.

En dicha denuncia se informaba de que en el interior de una vivienda situada por la zona de la Barrera, en Lucena, podría haber una plantación de marihuana, ya que desde el exterior se percibía un olor característico y la vivienda tenía una ventana totalmente tapada.

Ante tales sospechas, los investigadores procedieron a realizar las gestiones oportunas para el esclarecimiento de los hechos, identificando a los presuntos autores.

Entrada y registro en el domicilio

Teniendo en cuenta todos los indicios recabados durante la investigación, los agentes de Policía Nacional en Lucena, en colaboración con una empresa del sector de la electricidad, llevaron a cabo un dispositivo para la entrada y registro en el domicilio.

Una vez dentro, comprobaron como la vivienda se encontraba enganchada ilegalmente al suministro eléctrico; además, en el interior hallaron un invernadero tipo indoor en pleno funcionamiento, con un total de 88 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, ocho lámparas led, dos ventiladores, cuatro turbinas y otros útiles necesarios para el cultivo.

Por todo ello, se procedió a la detención de los dos moradores por la presunta autoría de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.