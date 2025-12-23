Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Peñarroya-Pueblonuevo recibe tras siete años de espera la sede reformada del Ayuntamiento

La alcaldesa, Mariví Paterna, firma el acta de recepción del edificio rehabilitado, un paso clave para que el Consistorio recupere un espacio operativo

La alcaldesa firma el acta de recepción del edificio del Ayuntamiento.

/ CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha recepcionado el edificio de la Casa consistorial una vez finalizadas las obras de rehabilitación, un proceso que se ha dilatado por más de siete años y que supone, en palabras de la alcaldesa, Mariví Paterna, "un hecho de especial relevancia para la historia" de esta localidad del Guadiato.

El documento ha sido firmado por la alcaldesa peñarriblense, Mariví Paterna, y por representantes de la Junta de Andalucía y de la dirección facultativa de las obras, entre ellos Sebastián Sosa, jefe del Servicio de Rehabilitación y Arquitectura de la Delegación Territorial; José Requena Martínez, director de los trabajos, así como por los técnicos de la dirección facultativa designados por TG4 Consultores AEC, SL. También ha suscrito el acta Francisco J. Herrera, en representación de la empresa pública Tragsa.

Este acto institucional supone, según el Ayuntamiento, la culminación de un proceso largo y complejo, permitiendo la recuperación de un inmueble esencial para el normal desarrollo de la actividad municipal y la atención a la ciudadanía.

El mobiliario se colocará en los próximos días

En los próximos días se procederá a la instalación del mobiliario, así como al traslado progresivo de archivos y equipos, con el objetivo de poner en funcionamiento todas las dependencias municipales.

En breve, la ciudadanía de Peñarroya-Pueblonuevo podrá volver a acceder a los servicios municipales en la Casa Consistorial, completamente rehabilitada y adaptada a las necesidades actuales.

Participantes en el acto de entrega de la Casa Consistorial.

/ CÓRDOBA

Valoración de la alcaldesa, Mariví Paterna

Según Paterna, "la firma de este acta representa un hito para nuestro municipio. Recuperamos un edificio fundamental para la gestión pública y para la relación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, después de muchos años de trabajo".

"Es un paso decisivo para que Peñarroya-Pueblonuevo vuelva a contar con su Ayuntamiento, un espacio digno, accesible y plenamente operativo", ha concluido la regidora.

