Peñarroya-Pueblonuevo recibe tras siete años de espera la sede reformada del Ayuntamiento

Este martes el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha anunciado en un comunicado "un hecho de especial relevancia para la historia" de esta localidad del Guadiato. Tras más de siete años, y una vez finalizadas las obras de rehabilitación, se ha procedido a la firma del acta de recepción y a la entrega del edificio de la Casa Consistorial, formalizando su devolución al Ayuntamiento.

El documento ha sido firmado por la alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, Mariví Paterna, y por representantes de la Junta de Andalucía y de la dirección facultativa de las obras, entre ellos Sebastián Sosa, jefe del Servicio de Rehabilitación y Arquitectura de la Delegación Territorial; José Requena Martínez, director de los trabajos, así como por los técnicos de la dirección facultativa designados por TG4 Consultores AEC, S.L También ha suscrito el acta Francisco J. Herrera, en representación de la empresa pública Tragsa.

Este acto institucional supone, según el Ayuntamiento, la culminación de un proceso largo y complejo, permitiendo la recuperación de un inmueble esencial para el normal desarrollo de la actividad municipal y la atención a la ciudadanía.

En los próximos días se procederá a la instalación del mobiliario, así como al traslado progresivo de archivos y equipos, con el objetivo de poner en funcionamiento todas las dependencias municipales.

En breve, la ciudadanía de Peñarroya-Pueblonuevo podrá volver a acceder a los servicios municipales en la Casa Consistorial, completamente rehabilitada y adaptada a las necesidades actuales.

Participantes en el acto de entrega de la Casa Consistorial. / CÓRDOBA

Valoración de la alcaldesa, Mariví Paterna

Según Paterna, “la firma de este acta representa un hito para nuestro municipio. Recuperamos un edificio fundamental para la gestión pública y para la relación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, después de muchos años de trabajo. Es un paso decisivo para que Peñarroya-Pueblonuevo vuelva a contar con su Ayuntamiento, un espacio digno, accesible y plenamente operativo.”