Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Filosofía y LetrasPlanta de plásticosAccidente mortalRecogida neumáticaOperación contra el narcotráficoCórdoba CFComprobar Lotería de NavidadTurismoRefugiados políticosFichajes CCF
instagramlinkedin

Infraestructuras

Peñarroya-Pueblonuevo recibe tras siete años de espera la sede reformada del Ayuntamiento

La alcaldesa, Mariví Paterna, ha firmado el acta de recepción del edificio rehabilitado, un paso clave para que el Consistorio recupere un espacio operativo

La alcaldesa firma el acta de recepción del edificio del Ayuntamiento.

La alcaldesa firma el acta de recepción del edificio del Ayuntamiento. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Este martes el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha anunciado en un comunicado "un hecho de especial relevancia para la historia" de esta localidad del Guadiato. Tras más de siete años, y una vez finalizadas las obras de rehabilitación, se ha procedido a la firma del acta de recepción y a la entrega del edificio de la Casa Consistorial, formalizando su devolución al Ayuntamiento.

El documento ha sido firmado por la alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, Mariví Paterna, y por representantes de la Junta de Andalucía y de la dirección facultativa de las obras, entre ellos Sebastián Sosa, jefe del Servicio de Rehabilitación y Arquitectura de la Delegación Territorial; José Requena Martínez, director de los trabajos, así como por los técnicos de la dirección facultativa designados por TG4 Consultores AEC, S.L También ha suscrito el acta Francisco J. Herrera, en representación de la empresa pública Tragsa.

Este acto institucional supone, según el Ayuntamiento, la culminación de un proceso largo y complejo, permitiendo la recuperación de un inmueble esencial para el normal desarrollo de la actividad municipal y la atención a la ciudadanía.

En los próximos días se procederá a la instalación del mobiliario, así como al traslado progresivo de archivos y equipos, con el objetivo de poner en funcionamiento todas las dependencias municipales.

En breve, la ciudadanía de Peñarroya-Pueblonuevo podrá volver a acceder a los servicios municipales en la Casa Consistorial, completamente rehabilitada y adaptada a las necesidades actuales.

Noticias relacionadas y más

Participantes en el acto de entrega de la Casa Consistorial.

Participantes en el acto de entrega de la Casa Consistorial. / CÓRDOBA

Valoración de la alcaldesa, Mariví Paterna

Según Paterna, “la firma de este acta representa un hito para nuestro municipio. Recuperamos un edificio fundamental para la gestión pública y para la relación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, después de muchos años de trabajo. Es un paso decisivo para que Peñarroya-Pueblonuevo vuelva a contar con su Ayuntamiento, un espacio digno, accesible y plenamente operativo.”

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía mejora del firme de la carretera A-318 a su paso por Cabra
  2. El juez Manuel Marchena apadrina a la nueva promoción de letrados del Colegio de Abogados de Lucena
  3. Bueno, bonito y barato': un nuevo modelo para la vivienda pública en la provincia de Córdoba
  4. La Junta destina 420.000 euros a 14 pequeños municipios de Córdoba para mejorar infraestructuras y servicios
  5. La Oficina de Patentes rechaza el registro de la marca Sabor a Córdoba de la Diputación
  6. Un fallecido y dos heridos por el incendio de una vivienda en Aguilar de la Frontera
  7. Los caminos que conducían a Corduba Colonia Patricia
  8. Cinco detenidos en dos nuevas operaciones antidroga de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba

Peñarroya-Pueblonuevo recibe tras siete años de espera la sede reformada del Ayuntamiento

Peñarroya-Pueblonuevo recibe tras siete años de espera la sede reformada del Ayuntamiento

La campaña citrícola avanza en La Vega del Guadalquivir con una gran merma en la producción

La campaña citrícola avanza en La Vega del Guadalquivir con una gran merma en la producción

Puente Genil adjudica las obras para dotar el yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo de una iluminación más eficiente

Puente Genil adjudica las obras para dotar el yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo de una iluminación más eficiente

Cabra solicita la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial para los Mochileros de Gaena

Cabra solicita la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial para los Mochileros de Gaena

Concluye la operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Córdoba con 16 detenidos y 1.230 kilos de hachís intervenido

Concluye la operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Córdoba con 16 detenidos y 1.230 kilos de hachís intervenido

Lluvia garantizada en Córdoba pero... ¿también tormentas? Así será el tiempo hoy según la Aemet

Lluvia garantizada en Córdoba pero... ¿también tormentas? Así será el tiempo hoy según la Aemet

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Puente Genil abre un albergue provisional para trabajadores temporeros

Puente Genil abre un albergue provisional para trabajadores temporeros
Tracking Pixel Contents