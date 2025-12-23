La Junta de Andalucía protege los Cantos de la Aurora de Priego, tradición musical con casi 450 años de historia

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el decreto por el que se inscriben como Bien de Interés Cultural (BIC), en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), con la tipología de Actividad de Interés Etnológico, los Cantos de la Aurora de Priego de Córdoba, "una manifestación oral y musical de carácter popular con extraordinarios valores literarios, musicales, históricos, sociales e identitarios, que es expresión inmaterial de la religiosidad popular y un patrimonio vivo".

Estos cantos constituyen una tradición musical, la más antigua de Priego, que ha sido mantenida en el tiempo por los Hermanos de la Aurora, también conocidos como los auroros de Priego' pertenecientes a la Venerable Hermandad de Nuestra Señora María Santísima de la Aurora y San Nicasio, que todos los sábados por la noche recorren distintas calles de la localidad entonando canciones a la Virgen de la Aurora, y también participan en la procesión en honor a la Virgen de la Aurora, que se celebra el segundo domingo de septiembre.

Los bienes protegidos

Además de los cantos en sí, como bienes muebles vinculados a esta actividad se protegerán aquellos que están directamente relacionados con las prácticas de los hermanos de la Aurora en sus contextos rituales, especialmente, la ronda sabatina y las fiestas de la Virgen. Así, se protegerán objetos de valor simbólico y utilitario, como la talla de la Virgen de la Aurora, obra de José de Mora, de 1706, la colección de faroles de la hermandad y la colección de instrumentos.

El hermano mayor de la cofradía, Carlos Jiménez, ha defendido la protección de estos cantos que ahora avala la Junta para mantenerlos en el tiempo. "Las instituciones tienen que velar por que esto siga continuando", afirma, al tiempo que explica que la primera referencia escrita a los hermanos de la Aurora data de 1580, por lo que en el año 2030 cumplirán sus primeros 450 años y ya están preparando el aniversario (también en ese mismo año se cumplen 650 años del patronazgo de San Nicasio).

La agrupación la conforman una veintena de hermanos campanilleros, que protagonizan los cantos paralitúrgicos de devoción colectiva, coplas dedicadas a la Virgen interpretadas por instrumentos de rondalla al sol de campanillas, de ahí que al grupo de cuadrilleros se les por el nombre de campanilleros.

Imagen antigua de los hermanos de la Aurora de Priego. / CÓRDOBA

Un registro con más de 300 coplas

Existe un registro documentado de más de 300 de estas coplas en Priego, "de gran calidad literaria y compuestas por distintos autores, muchos de ellos anónimos, entre los siglos XVII y XX", y la mayoría de estas coplas "hacen alabanzas y ruegos a la Virgen en su advocación de la Aurora". Sin embargo, la temática puede referirse también a conceptos teológicos, morales o litúrgicos, como la Navidad, la Pasión o la Eucaristía; a cuestiones humanas, como la familia, la enfermedad o la muerte, y a santos, devociones, el infierno, el demonio, fenómenos atmosféricos y episodios populares estrictamente locales.

Desde el punto de vista musical, la Junta de Andalucía destaca que la melodía de los auroros de Priego "tiene un extraordinario valor como testimonio de variantes melódicas de las antiguas coplas del Rosario, que hunden sus raíces en el siglo XVII. La melodía cantada está formada por cuatro frases melódicas vocales".

Estos cantos, que desde ahora cuentan con la mayor figura de protección patrimonial (BIC), "constituyen uno de los principales elementos de identificación colectiva en Priego de Córdoba, al margen de las identificaciones simbólicas que aúnan a la población en devociones particulares", destaca el Gobierno andaluz. En concreto, los hermanos de la Aurora de Priego "constituyen una de las agrupaciones de campanilleros más significativas de la provincia de Córdoba, testimonio de la tradición de los antiguos rosarios públicos surgidos en el siglo XVII, muy extendidos por toda la geografía andaluza".

Esta manifestación de religiosidad popular se encuentra muy arraigada en el Sur de la provincia de Córdoba, donde aún perviven grupos de cuadrilleros que cantan las coplas del Rosario o cantos del rosario de la Aurora.