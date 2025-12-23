El diseñador cordobés José Perea marida en Montilla-Moriles la costura y el vino

Bodegas Robles abrió este martes sus puertas a la moda en vivo al acoger una acción creativa del diseñador cordobés José Perea, quien elaboró en directo un vestido y un abrigo en una propuesta en la que el vino, el territorio y la artesanía dialogaron sin prisas en un maridaje singular.

La intervención partió de una inspiración "profundamente vinculada al universo del espumoso y a la identidad de Montilla-Moriles", tal y como explicó el diseñador cordobés de origen hinojoseño, quien creó un vestido de color plata que, como detalló, nació "como una evocación de la burbuja y de la tensión luminosa" del Robles Brut Nature.

El abrigo, la corona del espumoso

A su vez, el abrigo, de tono espuma, se concibió como una interpretación de la corona del espumoso, "símbolo de celebración, ligereza y movimiento". Ambas piezas se construyeron ante la mirada del público, convirtiendo la costura en un gesto vivo que avanzaba al mismo ritmo que la crianza silenciosa del vino.

El diseñador sumó así este maridaje a otros que ya ha realizado anteriormente con el jamón o los cuadros de Julio Romero de Torres como protagonistas.