Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Recogida neumáticaOperación contra el narcotráficoVuelo derivado a SevillaPresupuestos municipalesFilosofía y LetrasRefugiados políticosAccidente mortalFichajes CCFComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Nueva propuesta creativa

El diseñador cordobés José Perea marida en Montilla-Moriles la costura y el vino

Elabora en directo un vestido y un abrigo inspirados en un vino espumoso de Bodegas Robles

José Perea posa con la modelo que luce su última creación, realizada en directo en Bodegas Robles.

José Perea posa con la modelo que luce su última creación, realizada en directo en Bodegas Robles. / José Antonio Aguilar

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

Bodegas Robles abrió este martes sus puertas a la moda en vivo al acoger una acción creativa del diseñador cordobés José Perea, quien elaboró en directo un vestido y un abrigo en una propuesta en la que el vino, el territorio y la artesanía dialogaron sin prisas en un maridaje singular.

La intervención partió de una inspiración "profundamente vinculada al universo del espumoso y a la identidad de Montilla-Moriles", tal y como explicó el diseñador cordobés de origen hinojoseño, quien creó un vestido de color plata que, como detalló, nació "como una evocación de la burbuja y de la tensión luminosa" del Robles Brut Nature.

El abrigo, la corona del espumoso

A su vez, el abrigo, de tono espuma, se concibió como una interpretación de la corona del espumoso, "símbolo de celebración, ligereza y movimiento". Ambas piezas se construyeron ante la mirada del público, convirtiendo la costura en un gesto vivo que avanzaba al mismo ritmo que la crianza silenciosa del vino.

Noticias relacionadas y más

El diseñador sumó así este maridaje a otros que ya ha realizado anteriormente con el jamón o los cuadros de Julio Romero de Torres como protagonistas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía mejora del firme de la carretera A-318 a su paso por Cabra
  2. El juez Manuel Marchena apadrina a la nueva promoción de letrados del Colegio de Abogados de Lucena
  3. Bueno, bonito y barato': un nuevo modelo para la vivienda pública en la provincia de Córdoba
  4. La Junta destina 420.000 euros a 14 pequeños municipios de Córdoba para mejorar infraestructuras y servicios
  5. La Oficina de Patentes rechaza el registro de la marca Sabor a Córdoba de la Diputación
  6. Un fallecido y dos heridos por el incendio de una vivienda en Aguilar de la Frontera
  7. Los caminos que conducían a Corduba Colonia Patricia
  8. Un viaje a Cazorla que vale 20.000 euros: 'Todavía no me lo creo

Todo lo que hay que saber sobre los 'auroros' de Priego de Córdoba

Todo lo que hay que saber sobre los 'auroros' de Priego de Córdoba

El diseñador cordobés José Perea marida en Montilla-Moriles la costura y el vino

El diseñador cordobés José Perea marida en Montilla-Moriles la costura y el vino

La Junta de Andalucía protege los Cantos de la Aurora de Priego, tradición musical con casi 450 años de historia

La Junta de Andalucía protege los Cantos de la Aurora de Priego, tradición musical con casi 450 años de historia

El Ayuntamiento de Palma del Río contratará a 17 personas con el Plan Activa-T Joven

El Ayuntamiento de Palma del Río contratará a 17 personas con el Plan Activa-T Joven

La Policía Nacional desmantela una plantación de marihuana en Lucena gracias a la app AlertCops

La Policía Nacional desmantela una plantación de marihuana en Lucena gracias a la app AlertCops

Fuente Carreteros pondrá en valor sus raíces colonas con la celebración de la Danza de los Locos y el Baile del Oso

Peñarroya-Pueblonuevo recibe tras siete años de espera la sede reformada del Ayuntamiento

Peñarroya-Pueblonuevo recibe tras siete años de espera la sede reformada del Ayuntamiento

Concluye la operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Córdoba con 16 detenidos y 1.230 kilos de hachís intervenido

Concluye la operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Córdoba con 16 detenidos y 1.230 kilos de hachís intervenido
Tracking Pixel Contents