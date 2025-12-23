Todo lo que hay que saber sobre los 'auroros' de Priego de Córdoba

Los cantos de la Aurora constituyen una tradición musical mantenida por los Hermanos de la Aurora, también conocidos como los auroros de Priego, pertenecientes a la Venerable Hermandad de Nuestra Señora María Santísima de la Aurora y San Nicasio. La Junta los acaba de declarar Bien de Interés Cultural.

El hermano mayor de la cofradía, Carlos Jiménez, ha reclamado a las instituciones un mayor apoyo para defender esta tradición, la más antigua de las que se cuentan en Priego de Córdoba. "Las instituciones tienen que velar por que esto siga continuando", según Jiménez.

¿Cuándo salen?

Todos los sábados por la noche recorren distintas calles de la localidad entonando canciones a la Virgen de la Aurora. También participan en la procesión en honor a la Virgen de la Aurora, que se celebra el segundo domingo de septiembre. Salen todos los sábados del año "llueve, truene o relampaguee", en palabras del hermano mayor, siempre desde la cruz de la iglesia de la Aurora de Priego.

En cuando al recorrido, procuran modificarlo cada semana para intentar llegar a todos los rincones de esta localidad.

¿Quiénes forman la Hermandad?

Esta agrupación, constituida por una veintena de hermanos campanilleros, protagoniza los cantos paralitúrgicos de devoción colectiva, coplas dedicadas a la Virgen interpretadas por instrumentos de rondalla al sol de campanillas, de ahí que al grupo de cuadrilleros se les por el nombre de campanilleros.

El número de hermanos varía según las fechas, explica el hermano mayor, ya que suele haber más cuando se acercan las fiestas o cuando hace buen tiempo. Ahora mismo son unos 25-30. No se necesita ningún requisito especial aparte del bautismo que exige el Obispado.

¿Cuántas coplas hay?

De estas coplas en Priego existe un registro documentado de más de 300, de gran calidad literaria y compuestas por distintos autores, muchos de ellos anónimos entre los siglos XVII y XX. La mayoría de estas coplas hace alabanzas y ruegos a la Virgen en su advocación de la Aurora, pero la temática puede referirse también a conceptos teológicos, morales o litúrgicos (Navidad, Pasión, Eucaristía), cuestiones humanas (como la familia, la enfermedad o la muerte), santos, devociones, el infierno y el demonio, fenómenos atmosféricos y episodios populares, estrictamente locales.

¿Qué tipo de música es?

Desde el punto de vista musical, la melodía de los auroros de Priego tiene un extraordinario valor como testimonio de variantes melódicas de las antiguas coplas del Rosario que hunden sus raíces en el siglo XVII. La melodía cantada está formada por cuatro frases melódicas vocales. Constituyen uno de los principales elementos de identificación colectiva en Priego de Córdoba, al margen de las identificaciones simbólicas que aúnan a la población en devociones particulares.

¿Cuándo surgieron?

Son un testimonio de la tradición de los antiguos rosarios públicos surgidos en el siglo XVII, muy extendidos por toda la geografía andaluza. Esta manifestación de religiosidad popular se encuentra muy arraigada en el sur de la provincia de Córdoba, donde aún perviven grupos de cuadrilleros que cantan las coplas del Rosario o cantos del Rosario de la Aurora.

Según Carlos Jiménez, la primera referencia escrita a los Hermanos de la Aurora data de 1580. En el año 2030 cumplirán sus primeros 450 años y ya están preparando el aniversario. También en ese mismo año se cumplen 650 años del patronazgo de San Nicasio.

Como bienes muebles vinculados a esta actividad se protegerán aquellos que están directamente relacionados con las prácticas de los hermanos de la Aurora en sus contextos rituales, especialmente, la ronda sabatina y las fiestas de la Virgen. Así, se protegerán objetos de valor simbólico y utilitario como la talla de la Virgen de la Aurora, obra de José de Mora, de 1706, la colección de faroles de la hermandad y la colección de instrumentos.