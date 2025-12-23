La Guardia Civil concluye la operación contra el tráfico de drogas en la provincia de Córdoba con 16 detenidos, seis de ellos en prisión

La operación contra el tráfico de drogas desarrollada por la Guardia Civil en Córdoba, Moriles y Las Navas del Selpillar (Lucena), así como en la sevillana Badolatosa, ha finalizado con un total de 16 detenciones, más de 1.230 kilos de hachís intervenido y 1,3 kilos de coca aprehendida, según informa el instituto armado. Además, también se aprehendieron de unos 39.000 euros en billetes fraccionados, cuatro vehículos, una pistola táser y 1.200 kilogramos de aceituna sustraída. Los arrestados son vecinos de varias localidades de la provincia cordobesa y pertenecían a una "organización criminal asentada" que estaba "dedicada al tráfico de resina de cannabis-hachís".

El operativo, denominado Califa, se ha desarrollado en tres fases y comenzó el pasado mes de julio, tras una primera interceptación de la Guardia Civil a un camión que transportaba 1.200 kilogramos de hachís en el término municipal de Lucena. En ese primer momento, se procedió a la detención de cinco personas, que por orden judicial ingresaron en prisión.

Primera fase tras un camión interceptado en Lucena

Tras investigaciones posteriores, se fue desentrañando una estructura criminal organizada que no solo transportaba la mercancía ilegal, sino que también la preparaba y "distribuía las sustancias estupefacientes", explica la Guardia Civil.

Segunda fase, en septiembre, con grandes avances

La segunda fase de la operación Califa se desarrolló en septiembre y derivó en la detención de un vecino de Cabra y en el "desmantelamiento de un punto de preparación y distribución de cocaína". También se intervinieron "diversos útiles para su manipulación, entre ellos una prensa hidráulica destinada a la elaboración de bloques de entre medio kilogramo y un kilogramo, así como sustancias de adulteración como cafeína y acetona".

Parte del material incautado por la Guardia Civil de Córdoba en el operativo contra el tráfico de drogas. / CÓRDOBA

Durante esta fase se incautaron 40 dosis de cocaína preparadas para su venta, así como tres bloques de cocaína en roca con un peso total de 1,3 kilogramos, además de 500 gramos de hachís y 4.000 euros en efectivo.

En diciembre, último golpe a la organización

La tercera y definitiva fase de la operación se desarrolló a mediados del mes de diciembre y se saldó con la detención de otras diez personas, "integrantes todas ellas de la organización criminal investigada y vinculadas a las sustancias estupefacientes intervenidas", explica el instituto armado. Asimismo, en esta última fase de la operación, se practicaron registros en siete viviendas, una nave y un lagar, ubicados en las localidades de Badolatosa (Sevilla), Navas del Selpillar, Moriles y Córdoba capital.

En estos registros realizados, se ha procedido, entre otros, a la aprehensión de más de 35.000 euros en efectivo, 280 tabletas de resina de hachís, que arrojaron un peso aproximado de 30 kilogramos, cuatro vehículos, diversos dispositivos electrónicos, una pistola táser y 1.200 kilos de aceituna sustraída.

Agentes de la Guardia Civil con el cargamento de drogas, herramientas y otros útiles intervenidos. / CÓRDOBA

En la fase de explotación de esta operación han intervenido unos 150 efectivos del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, efectivos de la Agrupación Rural de Seguridad, con base en Sevilla, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Córdoba, el servicio cinológico con perros adiestrados, el servicio aéreo con drones y personal del Equipo ROCA y de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Lucena.