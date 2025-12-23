Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fuente Carreteros pondrá en valor sus raíces colonas con la celebración de la Danza de los Locos y el Baile del Oso

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha puesto en valor “la importancia de estas tradiciones únicas”

El alcalde de Fuente Carreteros, Alberto Ruiz, y el delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, con el cartel de la Danza de los Locos y el Baile del Oso de 2026.

El alcalde de Fuente Carreteros, Alberto Ruiz, y el delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, con el cartel de la Danza de los Locos y el Baile del Oso de 2026. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La localidad de Fuente Carreteros volverá a centrar las miradas de curiosos y visitantes gracias a la escenificación, el próximo 28 de diciembre, de su tradicional Danza de los Locos y Baile del Oso, “una festividad que coincide con la celebración de los Santos Inocentes y que es la única tradición viva de los colonos europeos que habitaron estas tierras”.

Así lo ha explicado el delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, para quien “un año más, la Plaza Real de este municipio volverá a llenarse de color, atrayendo la atención de numerosos visitantes que, como cada 28 de diciembre, se acercarán para disfrutar de las singularidades de esta celebración”.

Duque ha recordado que “el origen colonial de Fuente Carreteros se pone en escena de la mano de sus vecinos y vecinas, quienes continúan con esta tradición que representa la protección de las madres a sus hijos. Nos encontramos así ante un evento único que debe ser puesto en valor por las instituciones”. “La Danza de los Locos es, sin duda, una seña de identidad de este pueblo, una tradición con la que se escenifica la matanza de Herodes de los inocentes y cómo las madres se vuelven locas por proteger a sus hijos. La Loquilla representa a los niños y los danzantes a las madres”, ha matizado Duque.

En relación con el Baile del Oso, el responsable de Cultura de la institución provincial ha señalado que “fue recuperado en 1992 y se celebra con el objetivo de expulsar lo no deseado y negativo de la comunidad para que el año que comienza sea próspero y con abundantes cosechas”.

Duque ha concluido afirmando que “ambas propuestas suponen dar continuidad a un legado único de Fuente Carreteros, pero también de toda la provincia, un compromiso que debe contar con el apoyo y colaboración de todos nosotros para que se mantenga en el tiempo, convirtiéndose además en un elemento de desarrollo económico”.

La fiesta dará comienzo la jornada del día 28 de diciembre en la plaza con anís y pestiños. A continuación, bailan los locos en la puerta de la iglesia y, posteriormente, en el centro de la plaza. Finalmente, tiene lugar una reunión de todos los vecinos y vecinas quienes disfrutarán de un almuerzo de convivencia.

