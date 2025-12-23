Nombramiento
Francisco Javier Reina, nuevo cronista oficial de Puente Genil
Aprobada por unanimidad la propuesta realizada por el alcalde, Sergio Velasco
Francisco Javier Reina ha sido nombrado nuevo cronista oficial de la villa de Puente Genil, tras aprobarse por unanimidad la propuesta realizada por el alcalde, Sergio Velasco, durante la celebración del pleno ordinario de la Corporación municipal del mes de diciembre.
En su intervención, Velasco dijo que la de cronista "es una distinción honorifica de carácter cultural que se otorga a aquellas personas que, por su compromiso y difusión de la historia, han trabajado por la identidad y promoción de la imagen de Puente Genil".
El alcalde recordó el acuerdo plenario de 20 de diciembre de 2004, por el que fue nombrado Antonio Illanes "por sus relevantes méritos para difundir la cultura pontanesa". Velasco indicó que Illanes falleció en septiembre de 2023, y desde entonces quedó vacante dicho cargo sin que haya habido un nombramiento.
El nombramiento viene precedido de numerosas adhesiones
Ante esta situación, a la propuesta de nombramiento de Francisco Javier Reina ha habido adhesiones de cofradías, hermandades, entidades religiosas, musicales, y profesionales de la historia y del patrimonio que avalan de forma expresa la idoneidad del cargo propuesto. Del mismo modo, "en el expediente queda acreditada su implicación en la vida cultural e historia en la vida de Puente Genil".
La figura de cronista oficial es honorífica, siendo un reconocimiento institucional que se otorga en atención a la difusión de la cultura y de la historia, existiendo en este caso un consenso amplio sobre la idoneidad del candidato.
- La Junta de Andalucía mejora del firme de la carretera A-318 a su paso por Cabra
- El juez Manuel Marchena apadrina a la nueva promoción de letrados del Colegio de Abogados de Lucena
- Bueno, bonito y barato': un nuevo modelo para la vivienda pública en la provincia de Córdoba
- La Junta destina 420.000 euros a 14 pequeños municipios de Córdoba para mejorar infraestructuras y servicios
- La Oficina de Patentes rechaza el registro de la marca Sabor a Córdoba de la Diputación
- Un fallecido y dos heridos por el incendio de una vivienda en Aguilar de la Frontera
- Los caminos que conducían a Corduba Colonia Patricia
- Cinco detenidos en dos nuevas operaciones antidroga de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba