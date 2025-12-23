Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Recogida neumáticaOperación contra el narcotráficoVuelo derivado a SevillaPresupuestos municipalesFilosofía y LetrasRefugiados políticosAccidente mortalFichajes CCFComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Nombramiento

Francisco Javier Reina, nuevo cronista oficial de Puente Genil

Aprobada por unanimidad la propuesta realizada por el alcalde, Sergio Velasco

Francisco Javier Reina, nuevo cronista oficial de Puente Genil.

Francisco Javier Reina, nuevo cronista oficial de Puente Genil. / V. Requena

Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

Francisco Javier Reina ha sido nombrado nuevo cronista oficial de la villa de Puente Genil, tras aprobarse por unanimidad la propuesta realizada por el alcalde, Sergio Velasco, durante la celebración del pleno ordinario de la Corporación municipal del mes de diciembre.

En su intervención, Velasco dijo que la de cronista "es una distinción honorifica de carácter cultural que se otorga a aquellas personas que, por su compromiso y difusión de la historia, han trabajado por la identidad y promoción de la imagen de Puente Genil".

El alcalde recordó el acuerdo plenario de 20 de diciembre de 2004, por el que fue nombrado Antonio Illanes "por sus relevantes méritos para difundir la cultura pontanesa". Velasco indicó que Illanes falleció en septiembre de 2023, y desde entonces quedó vacante dicho cargo sin que haya habido un nombramiento.

El nombramiento viene precedido de numerosas adhesiones

Ante esta situación, a la propuesta de nombramiento de Francisco Javier Reina ha habido adhesiones de cofradías, hermandades, entidades religiosas, musicales, y profesionales de la historia y del patrimonio que avalan de forma expresa la idoneidad del cargo propuesto. Del mismo modo, "en el expediente queda acreditada su implicación en la vida cultural e historia en la vida de Puente Genil".

Noticias relacionadas y más

La figura de cronista oficial es honorífica, siendo un reconocimiento institucional que se otorga en atención a la difusión de la cultura y de la historia, existiendo en este caso un consenso amplio sobre la idoneidad del candidato.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía mejora del firme de la carretera A-318 a su paso por Cabra
  2. El juez Manuel Marchena apadrina a la nueva promoción de letrados del Colegio de Abogados de Lucena
  3. Bueno, bonito y barato': un nuevo modelo para la vivienda pública en la provincia de Córdoba
  4. La Junta destina 420.000 euros a 14 pequeños municipios de Córdoba para mejorar infraestructuras y servicios
  5. La Oficina de Patentes rechaza el registro de la marca Sabor a Córdoba de la Diputación
  6. Un fallecido y dos heridos por el incendio de una vivienda en Aguilar de la Frontera
  7. Los caminos que conducían a Corduba Colonia Patricia
  8. Cinco detenidos en dos nuevas operaciones antidroga de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba

La Diputación destina 13,2 millones a juventud y digitalización, un 9,89% más que en 2025

La Diputación destina 13,2 millones a juventud y digitalización, un 9,89% más que en 2025

El Ayuntamiento de Belalcázar acordona la fuente del Pilar por la contaminación del agua

El Ayuntamiento de Belalcázar acordona la fuente del Pilar por la contaminación del agua

Ayuntamiento y empresarios aspiran a formalizar el Centro Comercial Abierto de Baena en 2026

Ayuntamiento y empresarios aspiran a formalizar el Centro Comercial Abierto de Baena en 2026

Francisco Javier Reina, nuevo cronista oficial de Puente Genil

Peñarroya-Pueblonuevo recibe tras siete años de espera la sede reformada del Ayuntamiento

Peñarroya-Pueblonuevo recibe tras siete años de espera la sede reformada del Ayuntamiento

La campaña citrícola avanza en La Vega del Guadalquivir con una gran merma en la producción

La campaña citrícola avanza en La Vega del Guadalquivir con una gran merma en la producción

Puente Genil adjudica las obras para dotar el yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo de una iluminación más eficiente

Puente Genil adjudica las obras para dotar el yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo de una iluminación más eficiente

Cabra solicita la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial para los Mochileros de Gaena

Cabra solicita la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial para los Mochileros de Gaena
Tracking Pixel Contents