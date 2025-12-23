Francisco Javier Reina, nuevo cronista oficial de Puente Genil.

Francisco Javier Reina ha sido nombrado nuevo cronista oficial de la villa de Puente Genil, tras aprobarse por unanimidad la propuesta realizada por el alcalde, Sergio Velasco, durante la celebración del pleno ordinario de la Corporación municipal del mes de diciembre.

En su intervención, Velasco dijo que la de cronista "es una distinción honorifica de carácter cultural que se otorga a aquellas personas que, por su compromiso y difusión de la historia, han trabajado por la identidad y promoción de la imagen de Puente Genil".

El alcalde recordó el acuerdo plenario de 20 de diciembre de 2004, por el que fue nombrado Antonio Illanes "por sus relevantes méritos para difundir la cultura pontanesa". Velasco indicó que Illanes falleció en septiembre de 2023, y desde entonces quedó vacante dicho cargo sin que haya habido un nombramiento.

El nombramiento viene precedido de numerosas adhesiones

Ante esta situación, a la propuesta de nombramiento de Francisco Javier Reina ha habido adhesiones de cofradías, hermandades, entidades religiosas, musicales, y profesionales de la historia y del patrimonio que avalan de forma expresa la idoneidad del cargo propuesto. Del mismo modo, "en el expediente queda acreditada su implicación en la vida cultural e historia en la vida de Puente Genil".

La figura de cronista oficial es honorífica, siendo un reconocimiento institucional que se otorga en atención a la difusión de la cultura y de la historia, existiendo en este caso un consenso amplio sobre la idoneidad del candidato.