La Diputación de Córdoba destina 13,2 millones a juventud y digitalización, un 9,89% más que en 2025

La Delegación de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba contará en 2026 con un presupuesto de 13.199.158 euros, lo que supone un incremento del 9,89 % -1,7 millones más que en 2025- para impulsar iniciativas dirigidas a la población joven y reforzar la digitalización en la provincia.

La responsable del Área, Sara Alguacil, ha subrayado que las nuevas cuentas "evidencian la apuesta por el talento, la creación de oportunidades y el progreso de nuestros jóvenes", y consolidan el compromiso provincial con la modernización tecnológica.

Refuerzo de programas juveniles

La delegada ha detallado que la Campaña de Ocio y Tiempo Libre, uno de los programas más emblemáticos de la institución, contará este año con 429.000 euros, un 12,89% más que en el ejercicio anterior.

Asimismo, la Diputación destinará:

260.000 euros a subvenciones para ayuntamientos y ELA para actividades juveniles.

a subvenciones para para actividades juveniles. 75.000 euros para asociaciones juveniles, consideradas "imprescindibles" para la dinamización de muchos municipios.

En 2026 se celebrará además la primera Feria Tecnológica Joven, una iniciativa transversal dotada con 175.000 euros. A ello se suma el refuerzo del servicio Europe Direct, fundamental para acercar las políticas y oportunidades europeas a la juventud cordobesa.

La institución reserva también más de 50.000 euros para proyectos desarrollados junto a entidades y colectivos, destinados a dar visibilidad al talento joven.

Mejora de las instalaciones de Cerro Muriano

Dentro del área de Juventud, se consignan 100.000 euros para continuar la mejora de las instalaciones de Cerro Muriano, donde ya se ejecuta la renovación de cubiertas -con un coste total de 600.000 euros-d y en las que se prevé la instalación de placas solares, el aislamiento térmico de habitaciones y el acondicionamiento de diferentes zonas interiores.

Impulso a la capacitación digital

En materia de Administración electrónica, la Diputación destinará 730.739 euros a la red de Puntos Vuela, esenciales para la capacitación digital de vecinos de municipios menores de 20.000 habitantes.

Alguacil destacó el éxito del plan de capacitación digital Eres Capaz, desarrollado junto a la Junta de Andalucía, que ha permitido formar a más de 2.000 personas en dos meses. El programa se ampliará ahora a municipios mayores y al área urbana funcional.

La delegada anunció también la continuidad de los Premios Cachivache, cuyo presupuesto aumenta hasta 9.000 euros para fomentar proyectos tecnológicos juveniles; la partida de 35.000 euros destinada a la colaboración con la Universidad Abierta y a Distancia de Colombia; y los 7.000 euros para una nueva edición del Foro City Innova, centrada esta vez en Inteligencia Artificial.

Presupuesto de Eprinsa: más inversión y modernización de servicios

La Empresa Provincial de Informática (Eprinsa) contará en 2026 con 1.523.500 euros en inversiones, un 6,32% más -90.518 euros adicionales-.

Los servicios que presta ascienden a:

3.315.777 euros a la Diputación,

a la Diputación, 3.811.861 euros a los ayuntamientos.

Eprinsa continúa avanzando en proyectos financiados con fondos europeos orientados a la modernización del padrón municipal, la actualización del IPBS, el proyecto Agrosocial y nuevas líneas de capacitación digital.