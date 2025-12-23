La campaña citrícola avanza en La Vega del Guadalquivir con una gran merma en la producción

La campaña de recolección de los cítricos en la provincia de Córdoba y, concretamente, en Palma del Río alcanza su punto de inflexión. La asociación citrícola Palmanaranja se ha reunido para analizar el avance de la campaña, que presenta una merma en la producción más pronunciada de la que inicialmente se había anunciado.

Actualmente «estamos en un 25% aproximadamente de recolección» y existe «entre un 30% y un 40% de menos producción con respecto al año pasado en las variedades que se han recolectado hasta la fecha», indica el presidente de Palmanaranja, Antonio Carmona. Igualmente, confirma este hecho la presidenta de la sectorial de cítricos de Asaja Córdoba, Mari Ángeles Herrero, quien expone además que se desconoce que pasará a lo largo de la campaña, aunque destaca que «hay bastante menos naranja de la que inicialmente nosotros pensábamos».

La escasez de kilos puede encontrar su causa en la lluvia continuada de la primavera pasada en la Vega del Guadalquivir, como señala Herrero, aunque esto también conlleva que «la calidad de la naranja sea excepcional, tanto en calibre como en grados de dulzor».

Los precios y la competencia

En cuanto a los precios, la situación es compleja porque estos «son algo superiores a la campaña pasada, pero en muchos casos no podrán compensar la merma de producción en la cuenta final de resultados de los productores y empresas», señala Carmona.

En este sentido, el sector encuentra una competencia diferencial con países africanos, fundamentalmente Sudáfrica y Egipto, donde los productores denuncian la desigualdad de condiciones frente al producto nacional.

Un trabajador recoge naranjas en una finca citrícola de Palma del Río. / J. Muñoz

Herrero indica que no les importa la competencia, «lo que pasa es que la competencia tiene que ser en condiciones igualitarias», por lo que una naranja producida en Egipto «no aplica los fitosanitarios que se nos obliga a nosotros, no se le aplica la cadena de frío y el coste de producción es ínfimo en comparación al nuestro».

Falta de mano de obra

Otro punto de dificultad en la campaña que ya se señaló en la pasada es la falta de mano de obra. La menor producción, hasta el momento, ha hecho que no se note demasiado la falta de mano de obra en esta primera mitad de la fase de recolección. No obstante, los sindicatos siguen poniendo el foco en las condiciones de los trabajadores del campo. José Parras, secretario general de CTA, denuncia que se siguen arrastrando prácticas irregulares, como el trabajo «a destajo» encubierto bajo el pago por jornada, lo que lleva a exceder las horas marcadas por el convenio sin la remuneración correspondiente.

Los trabajadores «se quejan de que trabajan por cuenta y cobran por jornada», como suelen decir por esta comarca, «tienen que llenar el camión» a pesar de cumplir las seis horas y media que marca el convenio de los trabajadores del campo, según denuncia Parras. También indica que es UGT quien negocia este convenio y son ellos los que deberían buscar soluciones porque «es algo que se lleva arrastrando mucho tiempo».

Trabajos de clasificación de las naranjas en un almacén de Palma del Río. / Guadex

Parras también hace un especial hincapié en la situación de los migrantes, fundamentalmente procedentes de África, a quienes considera imprescindibles para el sector «porque hacen falta». El sindicalista denuncia la desprotección de quienes llegan sin papeles, quedando a merced de «desaprensivos» que se aprovechan de su vulnerabilidad. Además, alerta sobre la falta de vivienda digna en municipios como Palma del Río para estos migrantes, señalando que muchos viven en la calle porque el empresariado no facilita alojamiento. Considera también importante que se produzca una integración y regularización de estos trabajadores.

El reto de la naranja ecológica

Por su parte, la naranja ecológica mantiene su propio ritmo. María Coronada, técnica de la asociación profesional citrícola Palmaecológica, informa de que ya se ha recolectado «el 20% de la producción, con precios que rondan los 43 céntimos en árbol para fresco y 38 céntimos para industria». El gran reto sigue siendo el consumo interno, ya que, aunque España es un gran productor, «el mercado nacional sigue siendo una asignatura pendiente».

Actualmente la provincia que consume una mayor número de naranjas ecológicas es Málaga, fundamentalmente debido al turismo extranjero.