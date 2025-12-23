Cabra solicita la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial para los Mochileros de Gaena

La Corporación municipal de Cabra cerró su última sesión plenaria de carácter ordinario de 2025 con la interpretación en el salón de sesiones consistorial de un villancico por parte de los Mochileros de Gaena, tras finalizar su recorrido en uno de sus habituales pases que realizan por las calles de la ciudad con motivo de estas fechas navideñas.

El motivo de su presencia y breve actuación, invitados por el alcalde Fernando Priego, era la aprobación de una moción conjunta de los cuatro grupos políticos municipales (PP, PSOE, Unidad Vecinal Egabrense y Vox) para solicitar a la Junta de Andalucía el reconocimiento de esta tradición etnográfica de los Mochileros de Gaena como Bien de Interés Cultural de carácter Inmaterial, para asegurar así la protección, promoción y continuidad de una de las expresiones más valiosas de la tradición oral andaluza.

Por otra parte, el Pleno respaldó una moción presentada por el PSOE-A con el apoyo de Uvega y PP y la abstención de Vox para la constitución de una mesa técnica inicial para la planificación, coordinación y actuación municipal ante la llegada de personas temporeras durante las campañas agrícolas, tras aceptarse una serie de enmiendas realizadas por el grupo municipal popular.

Los Mochileros de Gaena, durante su actuación en el salón de plenos de Cabra. / J. Moreno

Mejora del Tren del Aceite y su entorno

Asimismo, se aprobaron unánimemente otras dos mociones. Una primera de Vox para establecer un plan anual de mantenimiento preventivo para el adecentamiento y mejora de las instalaciones del Tren del Aceite y su entorno.

La segunda moción, a instancias de Uvega, plantea la realización de una campaña del Consistorio a través de su delegación de Políticas Sociales y en colaboración con la Asociación de Empresarios de Cabra (AECA) para dar a conocer los beneficios que conlleva acogerse a la conocida como Ley de la Segunda Oportunidad.

Nuevo portavoz del PSOE

Por último, entre otras cuestiones, el grupo municipal socialista informó de su reorganización interna, por la cual Jesús Chacón Castro pasa a asumir la portavocía municipal, mientras que Antonio Jesús Caballero Aguilera, hasta ahora portavoz, ocupará la viceportavocía.

De otro lado, se dio cuenta del dictamen relativo a la propuesta de la Alcaldía para la modificación del Reglamento Orgánico Municipal.