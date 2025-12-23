El Ayuntamiento de Palma del Río contratará a 17 personas con el Plan Activa-T Joven

El Ayuntamiento de Palma del Río va a contratar a 17 jóvenes de entre 18 y 29 años de edad gracias al programa Activa-T Joven de la Junta de Andalucía. La comunidad otorga al consistorio palmeño la cuantía de 195.500 euros para la contratación de estos jóvenes desempleados que destinará a las delegaciones de Juventud, Educación, Desarrollo Económico y Deportes.

Entre los requisitos que deben cumplir los interesados son tener la titulación exigible para optar al puesto, estar inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo como demandantes de empleo no ocupados y ser beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El Ayuntamiento de Palma del Río contratará cuatro monitores para el Espacio Joven, dos auxiliares administrativos y dos audiovisuales, cuatro operarios de mantenimiento para desarrollar trabajos en los centros educativos de la ciudad, un auxiliar administrativo de apoyo a la delegación de Desarrollo Económico y un operario de mantenimiento para el polideportivo.

Estos contratos tendrán una duración de seis meses a jornada completa. Los interesados pueden dirigirse ya a la oficina del SAE para inscribirse en el código de ocupación solicitado por el consistorio. Las contrataciones se realizarán a lo largo del 2026.

El programa Activa-T Joven tiene como objetivo fomentar la inserción laboral de personas jóvenes desempleadas en el ámbito local. Cuenta con la financiación de fondos propios de la Junta de Andalucía y fondos del Programa Fondo Social Europeo Plus para Andalucía 2021-2027.