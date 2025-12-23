Ayuntamiento y empresarios aspiran a formalizar el Centro Comercial Abierto de Baena en 2026

El Ayuntamiento de Baena ha acogido este martes una comparecencia institucional en la que la alcaldesa, María Jesús Serrano, el presidente de la Unión de Empresarios de Baena (Uneba), Manuel Muñoz, y la delegada municipal de Comercio, Antoñi Peña, han firmado el convenio de colaboración entre ambas entidades, un acuerdo estratégico destinado a fortalecer el comercio de proximidad y avanzar de manera decidida hacia la implantación del Centro Comercial Abierto en la localidad.

Durante su intervención, la alcaldesa ha subrayado que el comercio local “es uno de los elementos vertebradores de nuestros pueblos”, al generar cohesión social, vida urbana y actividad económica. Serrano ha destacado que esta apuesta municipal se enmarca en una estrategia más amplia de diversificación económica, ligada al turismo de interior, señalando que “no se puede promocionar Baena como destino turístico sin un comercio vivo, moderno y cercano”.

La regidora ha explicado que la firma del convenio materializa un trabajo conjunto que se viene desarrollando desde hace años y que permitirá a los comerciantes acceder a subvenciones orientadas a la modernización, digitalización y mejora de la visibilidad de sus negocios. Asimismo, ha anunciado que una de las principales herramientas que aportará el Ayuntamiento será el Plan Estratégico de Comercio, actualmente en su fase final, que marcará las líneas de actuación futuras y servirá de guía tanto para comerciantes como para emprendedores.

El acuerdo también refuerza la colaboración en campañas de dinamización comercial, como los bonos de comercio, las actividades vinculadas a las fiestas locales y la programación navideña, iniciativas que —según ha señalado Serrano— benefician tanto a la ciudadanía como al tejido empresarial. “Se trata de generar sinergias, ofrecer seguridad jurídica y crear las condiciones necesarias para que la actividad económica genere empleo y ayude a fijar población al territorio”, ha afirmado.

La opinión de los empresarios

Por su parte, el presidente de Uneba, Manuel Muñoz, ha calificado la jornada como “un día importante para el comercio de Baena”, recordando que la consecución del Centro Comercial Abierto es una reivindicación en la que la asociación lleva trabajando “más de tres años”. Muñoz ha puesto en valor el respaldo unánime del Pleno municipal al convenio y ha explicado los pasos dados por Uneba, como la modificación de sus estatutos, que ha permitido acceder a nuevas ayudas y programas de apoyo al comercio.

Muñoz ha avanzado que el objetivo es solicitar formalmente el Centro Comercial Abierto a comienzos de 2026, lo que implicará la creación de una comisión gestora mixta entre el Ayuntamiento y Uneba para coordinar actuaciones, subvenciones y proyectos de mejora urbana, señalética y planificación comercial. También ha destacado el impacto positivo de campañas como los bonos de consumo, que “multiplican las ventas, dinamizan el comercio y generan empleo”.

La comparecencia ha concluido con un llamamiento conjunto a la ciudadanía para que apueste por el comercio local y de proximidad, especialmente en estas fechas navideñas, invitando también a vecinos de la comarca a visitar Baena, disfrutar de su alumbrado y realizar sus compras en los establecimientos de la localidad.

Con este convenio, el Ayuntamiento de Baena y Uneba consolidan una colaboración institucional que busca fortalecer el tejido empresarial, modernizar el comercio y situarlo como pieza clave del desarrollo económico y social del municipio.