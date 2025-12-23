El Ayuntamiento de Belalcázar acordona la fuente del Pilar por la contaminación del agua

El Ayuntamiento de Belalcázar ha acordonado la fuente del Pilar, situada a los pies del castillo, y ha emitido un comunicado a la informando de que en las pruebas rutinarias de control de las aguas que realiza Confederación Hidrográfica del Guadiana se han detectado parámetros de contaminación en el agua.

De esta forma, y siguiendo las recomendaciones del organismo gestor de la cuenca, se ha decidido acordonar la fuente y el abrevadero para evitar que personas y animales se acerquen a los mismos.

La situación se alarga desde el sábado

La situación de la emblemática fuente, según indica el Ayuntamiento, se mantiene desde el pasado sábado y los técnicos municipales ya están trabajando junto con los de Emproacsa para solucionar este problema lo más rápidamente posible.

La fuente del Pilar de Belalcázar permanece acordonada por la contaminación del agua. / CÓRDOBA

Mientras tanto, insisten a los vecinos y visitantes en la importancia de "no traspasar la zona acordonada por seguridad", a la vez que piden disculpas por las molestias que esto pueda ocasionar.

Declarada monumento desde 2009

La fuente del Pilar está incluida, junto con la de la Noria y el Chorrillo, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la categoría de monumento desde el año 2009. La fuente fue construida, como las otras dos, a finales del siglo XVI y es la mejor conservada de las tres. Está ubicada junto al acceso al castillo desde el núcleo urbano belalcazareño e integrada por cuatro elementos.

La componen un pilar octogonal con cuatro caños de bronce; un abrevadero de 40 metros de longitud; un lavadero rectangular a cuyos laterales se adosan hasta 40 pilas, y la alberca para el riego de las huertas próximas. Este conjunto se encuentra rodeado por una elevación con una balaustrada de granito a modo de balcón.