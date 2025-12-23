Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Recogida neumáticaOperación contra el narcotráficoVuelo derivado a SevillaPresupuestos municipalesFilosofía y LetrasRefugiados políticosAccidente mortalFichajes CCFComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Los Pedroches

El Ayuntamiento de Belalcázar acordona la fuente del Pilar por la contaminación del agua

Las pruebas de control de la CHG detectan parámetros anómalos, que el Ayuntamiento y Emproacsa intentan ya eliminar

La fuente del Pilar de Belalcázar, con el castillo al fondo.

La fuente del Pilar de Belalcázar, con el castillo al fondo. / Rafa Sánchez

Antonio Manuel Caballero

Belalcázar

El Ayuntamiento de Belalcázar ha acordonado la fuente del Pilar, situada a los pies del castillo, y ha emitido un comunicado a la informando de que en las pruebas rutinarias de control de las aguas que realiza Confederación Hidrográfica del Guadiana se han detectado parámetros de contaminación en el agua.

De esta forma, y siguiendo las recomendaciones del organismo gestor de la cuenca, se ha decidido acordonar la fuente y el abrevadero para evitar que personas y animales se acerquen a los mismos.

La situación se alarga desde el sábado

La situación de la emblemática fuente, según indica el Ayuntamiento, se mantiene desde el pasado sábado y los técnicos municipales ya están trabajando junto con los de Emproacsa para solucionar este problema lo más rápidamente posible.

La fuente del Pilar de Belalcázar permanece acordonada por la contaminación del agua.

La fuente del Pilar de Belalcázar permanece acordonada por la contaminación del agua. / CÓRDOBA

Mientras tanto, insisten a los vecinos y visitantes en la importancia de "no traspasar la zona acordonada por seguridad", a la vez que piden disculpas por las molestias que esto pueda ocasionar.

Declarada monumento desde 2009

La fuente del Pilar está incluida, junto con la de la Noria y el Chorrillo, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la categoría de monumento desde el año 2009. La fuente fue construida, como las otras dos, a finales del siglo XVI y es la mejor conservada de las tres. Está ubicada junto al acceso al castillo desde el núcleo urbano belalcazareño e integrada por cuatro elementos.

Noticias relacionadas y más

La componen un pilar octogonal con cuatro caños de bronce; un abrevadero de 40 metros de longitud; un lavadero rectangular a cuyos laterales se adosan hasta 40 pilas, y la alberca para el riego de las huertas próximas. Este conjunto se encuentra rodeado por una elevación con una balaustrada de granito a modo de balcón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía mejora del firme de la carretera A-318 a su paso por Cabra
  2. El juez Manuel Marchena apadrina a la nueva promoción de letrados del Colegio de Abogados de Lucena
  3. Bueno, bonito y barato': un nuevo modelo para la vivienda pública en la provincia de Córdoba
  4. La Junta destina 420.000 euros a 14 pequeños municipios de Córdoba para mejorar infraestructuras y servicios
  5. La Oficina de Patentes rechaza el registro de la marca Sabor a Córdoba de la Diputación
  6. Un fallecido y dos heridos por el incendio de una vivienda en Aguilar de la Frontera
  7. Los caminos que conducían a Corduba Colonia Patricia
  8. Cinco detenidos en dos nuevas operaciones antidroga de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba

La Diputación destina 13,2 millones a juventud y digitalización, un 9,89% más que en 2025

La Diputación destina 13,2 millones a juventud y digitalización, un 9,89% más que en 2025

El Ayuntamiento de Belalcázar acordona la fuente del Pilar por la contaminación del agua

El Ayuntamiento de Belalcázar acordona la fuente del Pilar por la contaminación del agua

Ayuntamiento y empresarios aspiran a formalizar el Centro Comercial Abierto de Baena en 2026

Ayuntamiento y empresarios aspiran a formalizar el Centro Comercial Abierto de Baena en 2026

Francisco Javier Reina, nuevo cronista oficial de Puente Genil

Peñarroya-Pueblonuevo recibe tras siete años de espera la sede reformada del Ayuntamiento

Peñarroya-Pueblonuevo recibe tras siete años de espera la sede reformada del Ayuntamiento

La campaña citrícola avanza en La Vega del Guadalquivir con una gran merma en la producción

La campaña citrícola avanza en La Vega del Guadalquivir con una gran merma en la producción

Puente Genil adjudica las obras para dotar el yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo de una iluminación más eficiente

Puente Genil adjudica las obras para dotar el yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo de una iluminación más eficiente

Cabra solicita la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial para los Mochileros de Gaena

Cabra solicita la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial para los Mochileros de Gaena
Tracking Pixel Contents