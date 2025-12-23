Los Pedroches
El Ayuntamiento de Belalcázar acordona la fuente del Pilar por la contaminación del agua
Las pruebas de control de la CHG detectan parámetros anómalos, que el Ayuntamiento y Emproacsa intentan ya eliminar
El Ayuntamiento de Belalcázar ha acordonado la fuente del Pilar, situada a los pies del castillo, y ha emitido un comunicado a la informando de que en las pruebas rutinarias de control de las aguas que realiza Confederación Hidrográfica del Guadiana se han detectado parámetros de contaminación en el agua.
De esta forma, y siguiendo las recomendaciones del organismo gestor de la cuenca, se ha decidido acordonar la fuente y el abrevadero para evitar que personas y animales se acerquen a los mismos.
La situación se alarga desde el sábado
La situación de la emblemática fuente, según indica el Ayuntamiento, se mantiene desde el pasado sábado y los técnicos municipales ya están trabajando junto con los de Emproacsa para solucionar este problema lo más rápidamente posible.
Mientras tanto, insisten a los vecinos y visitantes en la importancia de "no traspasar la zona acordonada por seguridad", a la vez que piden disculpas por las molestias que esto pueda ocasionar.
Declarada monumento desde 2009
La fuente del Pilar está incluida, junto con la de la Noria y el Chorrillo, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la categoría de monumento desde el año 2009. La fuente fue construida, como las otras dos, a finales del siglo XVI y es la mejor conservada de las tres. Está ubicada junto al acceso al castillo desde el núcleo urbano belalcazareño e integrada por cuatro elementos.
La componen un pilar octogonal con cuatro caños de bronce; un abrevadero de 40 metros de longitud; un lavadero rectangular a cuyos laterales se adosan hasta 40 pilas, y la alberca para el riego de las huertas próximas. Este conjunto se encuentra rodeado por una elevación con una balaustrada de granito a modo de balcón.
