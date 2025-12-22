Un viaje a Cazorla que vale 20.000 euros: "Todavía no me lo creo"

María Cantarero y Jesús Sánchez son una joven pareja que ha sido agraciada con el cuarto premio de la Lotería de Navidad. Ella es de Bujalance y trabaja en la empresa Kitoli de Villa del Río, mientras que él viene de la vecina población jiennense de Porcuna y posee una peluquería de caballeros en esa localidad del Alto Guadalquivir. Ambos realizaron un viaje en el puente de Todos los Santos a Cazorla, un lugar al que acuden varias veces al año, ya que les gusta disfrutar de la naturaleza y hacer senderismo. Así, tras realizar la jornada de senderismo, fueron a pasear por la bella localidad serrana y al pasar por la Administración de Lotería decidieron comprar un décimo. María fue la que eligió el número, y así fue como el viaje les ha dado ahora una alegría de 20.000 euros.

En la mañana de este lunes, cuenta María, durante la jornada de trabajo estaban escuchando el sorteo y oyó el premio, pero no le hizo caso, hasta que la llamó Jesús y se lo dijo. En un principio no lo creía, pensó que era una broma hasta que todos se lo confirmaron. "De todas formas, todavía no me lo creo", asegura.

Una gran alegría

Para María, esto supone una gran alegría y una pequeña ayuda a los proyectos de futuro junto a Jesús, ya que se están construyendo una vivienda en Bujalance. "Todo cuesta mucho y hay que hacerlo poco a poco", afirma mientras no puede dejar de sonreír. Este dinero les viene "muy bien" y va a servir para "cumplir un capricho, el hacer una piscina en la casa".

María y Jesús se fueron durante la mañana cada uno a sus trabajos. Ella ha terminado su jornada y ahora está esperando a que Jesús vuelva del trabajo, posiblemente tarde, porque ahora en estas fechas tiene mucha tarea, para celebrarlo brindando con champán y una buena cena junto a 20.000 euros de la Lotería.

El décimo lo tiene Jesús, está a buen recaudo y ella muestra una fotocopia del boleto con una enorme alegría. Siempre es bueno comprar lotería de recuerdo de los lugares a los que se viaja. Y si no, que se lo digan a esta pareja.