Lotería de Navidad
Un viaje a Cazorla que vale 20.000 euros: "Todavía no me lo creo"
María Cantarero y Jesús Sánchez, una pareja de Bujalance y Porcuna, compraron un décimo en el municipio jiennense y han sido agraciados con el cuarto premio de la Lotería de Navidad
María Cantarero y Jesús Sánchez son una joven pareja que ha sido agraciada con el cuarto premio de la Lotería de Navidad. Ella es de Bujalance y trabaja en la empresa Kitoli de Villa del Río, mientras que él viene de la vecina población jiennense de Porcuna y posee una peluquería de caballeros en esa localidad del Alto Guadalquivir. Ambos realizaron un viaje en el puente de Todos los Santos a Cazorla, un lugar al que acuden varias veces al año, ya que les gusta disfrutar de la naturaleza y hacer senderismo. Así, tras realizar la jornada de senderismo, fueron a pasear por la bella localidad serrana y al pasar por la Administración de Lotería decidieron comprar un décimo. María fue la que eligió el número, y así fue como el viaje les ha dado ahora una alegría de 20.000 euros.
En la mañana de este lunes, cuenta María, durante la jornada de trabajo estaban escuchando el sorteo y oyó el premio, pero no le hizo caso, hasta que la llamó Jesús y se lo dijo. En un principio no lo creía, pensó que era una broma hasta que todos se lo confirmaron. "De todas formas, todavía no me lo creo", asegura.
Una gran alegría
Para María, esto supone una gran alegría y una pequeña ayuda a los proyectos de futuro junto a Jesús, ya que se están construyendo una vivienda en Bujalance. "Todo cuesta mucho y hay que hacerlo poco a poco", afirma mientras no puede dejar de sonreír. Este dinero les viene "muy bien" y va a servir para "cumplir un capricho, el hacer una piscina en la casa".
María y Jesús se fueron durante la mañana cada uno a sus trabajos. Ella ha terminado su jornada y ahora está esperando a que Jesús vuelva del trabajo, posiblemente tarde, porque ahora en estas fechas tiene mucha tarea, para celebrarlo brindando con champán y una buena cena junto a 20.000 euros de la Lotería.
El décimo lo tiene Jesús, está a buen recaudo y ella muestra una fotocopia del boleto con una enorme alegría. Siempre es bueno comprar lotería de recuerdo de los lugares a los que se viaja. Y si no, que se lo digan a esta pareja.
- La Junta de Andalucía mejora del firme de la carretera A-318 a su paso por Cabra
- El juez Manuel Marchena apadrina a la nueva promoción de letrados del Colegio de Abogados de Lucena
- Bueno, bonito y barato': un nuevo modelo para la vivienda pública en la provincia de Córdoba
- Una veintena de pueblos de la provincia de Córdoba están a más de una hora de conexión por autovía
- Los caminos que conducían a Corduba Colonia Patricia
- La Junta destina 420.000 euros a 14 pequeños municipios de Córdoba para mejorar infraestructuras y servicios
- La Oficina de Patentes rechaza el registro de la marca Sabor a Córdoba de la Diputación
- Un fallecido y dos heridos por el incendio de una vivienda en Aguilar de la Frontera