Puente Genil abre un albergue provisional para trabajadores temporeros

El Ayuntamiento de Puente Genil ha puesto en marcha una carpa de más de 200 metros cuadrados que servirá como albergue provisional para temporeros que trabajan en la campaña agrícola, una medida impulsada tras detectarse en la estación de autobuses la presencia de un grupo de inmigrantes subsaharianos que, desde hace aproximadamente un mes, se encontraban acampados sin disponer de un lugar donde alojarse. La iniciativa se desarrolla en colaboración con Cruz Roja Córdoba, que aportará recursos materiales y apoyo técnico.

El alcalde, Sergio Velasco, explicó que estos trabajadores "no tenían ningún sitio donde alojarse debido a sus medios económicos ajustados y a las dificultades para acceder a un alquiler". Tras varias semanas de trabajo conjunto con Cruz Roja y tras la aprobación de una moción en el último pleno, el gobierno municipal ha decidido habilitar un espacio temporal que garantice condiciones dignas.

En una carpa para 15 personas

El nuevo albergue, instalado en una carpa municipal, contará con capacidad para 15 personas, camas elevadas, mantas, sacos de dormir aportados por la empresa Decathlon y un kit básico de higiene. Además, los usuarios podrán utilizar los aseos y vestuarios de la caseta municipal. El recurso permanecerá operativo hasta el final de la campaña agrícola.

Velasco subrayó que la actuación responde a un criterio humanitario, con el objetivo de "dignificar a estas personas y que puedan resguardarse del frío". El alcalde agradeció el trabajo de la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Familias, Asunción César, y del equipo técnico municipal de Servicios Sociales, responsables de coordinar la contratación de la carpa, el servicio de vigilancia y otros elementos necesarios para el traslado. También destacó la colaboración de Cruz Roja, con su director en el centro de Puente Genil, Ángel Pérez, y la responsable provincial de la Unidad de Emergencia, Nerea Casas, "para mantener un espacio ordenado y garantizar un alojamiento digno".

Pide más control de la Inspección de Trabajo

El regidor recordó que la llegada de temporeros "es un fenómeno creciente" y apeló a la Inspección de Trabajo para que supervise a los empresarios agrícolas que realizan contrataciones sin garantizar alojamiento, generando un "efecto llamada" que deriva en situaciones de vulnerabilidad. "Ellos vienen a buscarse la vida y hay que tratarlos con dignidad. Lo que no se puede hacer es dejar a personas tiradas literalmente en la estación de autobuses", afirmó. Velasco destacó que Puente Genil "es un pueblo solidario, con capacidad de reacción ante nuevas situaciones".

Por su parte, Nerea Casas, responsable provincial de la Unidad de Emergencia de Cruz Roja, señaló que la entidad se pone "a disposición y en manos del Ayuntamiento para aportar recursos en esta situación de emergencia habitacional". Casas explicó que el espacio habilitado "cumple las condiciones mínimas necesarias para que estas personas tengan un cobijo digno, puedan ducharse y descansar tras su jornada laboral".

Cruz Roja aportará camas elevadas, mantas, kits de higiene y otros materiales, manteniéndose disponible para cualquier necesidad adicional que el Ayuntamiento requiera.