La provincia acapara todo el aumento de delitos por tráfico de drogas en Córdoba

La Guardia Civil de Córdoba ha desarrollado esta semana tres grandes operaciones contra el tráfico de drogas con registros e intervenciones tanto en la provincia como en la capital. Ha habido al menos siete detenidos en la primera (desarrollada el pasado martes) y otros cinco en dos redadas posteriores. Por el momento se desconoce la cantidad de droga decomisada, que principalmente podría ser hachís, pero da una idea de la lucha contra el tráfico de drogas que llevan a cabo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sobre todo en fechas cercanas a la Navidad.

Han sido algunas de las grandes operaciones contra el narcotráfico a largo del año 2025 que ahora termina. Los resultados finales de estas últimas intervenciones aún no están en las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, que en cualquier caso mostrarán cuando sean definitivos un incremento de este tipo de delitos, al igual que ha ocurrido con la criminalidad convencional en términos generales.

Con el último informe de Interior, que abarca hasta el tercer trimestre del año, se aprecia que la capital cordobesa no ha tenido una mayor incidencia del narcotráfico. Los delitos detectados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional) han sido los mismos que en el mismo periodo de 2024. Son un total de 57, teniendo en cuenta que se trata siempre de infracciones que encajan en el tipo penal.

Cifras globales

La provincia no puede decir lo mismo, ya que en su conjunto —incluyendo la capital— se ha dado un incremento del 20% en los delitos penales por tráfico de drogas: de 119 entre enero y septiembre de 2024 se ha pasado a 143 en el mismo periodo de este ejercicio.

En términos porcentuales, Puente Genil se lleva la peor parte, ya que los delitos de narcotráfico en los que han intervenido los agentes se han quintuplicado en tan sólo un año. De los dos detectados en 2024 se ha pasado a 12.

Agentes de la Guardia Civil en uno de los edificios registrados en Córdoba capital. / A. J. González

En Lucena el incremento también ha sido notable, aunque sin llegar a los extremos de Puente Genil. De los 10 delitos de este tipo registrados en nueve meses de 2024 se ha pasado a 14 en 2025, un 40% más. Una de las últimas operaciones contra el narcotráfico tuvo lugar precisamente en esta localidad de la Subbética, en la pedanía de Las Navas del Selpillar, muy cerca de Moriles (donde también hubo registros eses día).

La vecina Cabra, sin embargo, se ha mantenido estable en la estadística, con seis delitos penales registrados tanto en 2024 como en 2025.

Más de 20.000 habitantes

La estadística del Ministerio del Interior sólo recoge el detalle de los municipios de más de 20.000 habitantes. En todos ellos los delitos por tráfico de drogas han sido testimoniales en relación con el resto de ciudades. Así, por ejemplo, en Priego de Córdoba desde enero a septiembre de este año sólo se han dado dos delitos de este tipo, los mismos que el año pasado. En Montilla, se ha pasado de cuatro a tres crímenes por narcotráfico y es la única localidad cordobesa que registra un descenso en la estadística, según los datos aportados. En Palma del Río, se ha pasado de dos a tres delitos en la estadística. La criminalidad relacionada con el tráfico de drogas en los municipios de más de 20.000 censados (contando con la capital) registra un total de 97 casos entre enero y septiembre de este año, frente a los 83 del ejercicio. En estas poblaciones, por tanto, el incremento medio ha sido del 17%, aunque hay que tener en cuenta que la estabilidad en la capital hace que ese porcentaje sea más bajo. Si sólo se tienen en cuenta las localidades de la provincia con más de 20.000 personas, el incremento ha sido del 54%, al pasar de 24 delitos a 40 registrados en el conjunto de Puente Genil, Lucena, Cabra, Montilla, Priego de Córdoba y Palma del Río.

No obstante, los datos de la delincuencia relacionada con las drogas son relativamente bajos en la provincia de Córdoba tanto este año como el anterior. Los 143 crímenes en los que intervinieron este año las fuerzas de seguridad suponen apenas un 0,75% del total de 19.042 delitos. A su vez, esta cifra es superior a los 18.006 del mismo periodo del año anterior.