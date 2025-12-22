Meteorología
Las bajas temperaturas traen la nieve al Picacho, el punto más alto de la Sierra de Cabra
El pico más alto de la provincia, La Tiñosa, también se cubre de nieve
La presencia de nieve por las bajas temperaturas ha llegado en la tarde-noche del domingo 21 y en la madrugada de este lunes 22 de diciembre a la Sierra de Cabra, en concreto, a su punto más alto, el santuario de la Virgen de la Sierra, situado en el conocido Picacho.
Unas nieves que, si bien no han sido muy abundantes, son las primeras que han llegado con la entrada de la estación invernal y las segundas que se ven en el Picacho, a 1.217 metros de altitud, tras las del pasado 23 de marzo.
Temperaturas bajo cero
Las precipitaciones caídas desde este domingo han dejado unos finos copos que han permitido, según ha informado el portal Meteocabra a través de distintas instantáneas aportadas por vecinos de la localidad, pintar de nuevo de blanco el entorno del santuario de la patrona, al registrarse temperaturas por debajo de los cero grados, cuando la Aemet tenía previsto para esta jornada unas temperaturas mínimas en torno a los 4 ºC.
También en la Subbética, el pico más alto de la provincia, La Tiñosa, está cubierto de nieve desde la tarde de este domingo.
Para el resto de la jornada, pese a que la cota de nieve se sitúa en 900 metros de altitud, el riesgo de precipitaciones es bajo, aunque si estas volvieran la nieve podría volver a caer en esta zona de la provincia de Córdoba.
