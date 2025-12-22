Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tercer premio del Sorteo de Navidad

Teresa Crego y el premiado 90.693 de la Lotería de Navidad inundan de fiesta Montilla (Córdoba): "Nuestra alegría es dárselo a los clientes"

La Administración de Loterías número 3 de la localidad montillana ha vendido diez décimos del tercer premio, repartiendo medio millón de euros en la localidad

Aquí te estamos contando en directo el Sorteo Extraordinario de Navidad 2025

José Antonio Aguilar

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

Montilla acaba de recibir en este 22 de diciembre un motivo para la ilusión gracias al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que ha dejado parte de su tercer premio en la localidad, según ha confirmado la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.

La fortuna ha llegado de la mano del número 90693, dotado con 50.000 euros al décimo, que ha sido vendido por la Administración de Loterías número 3, situada en la Corredera, a escasos metros de la calle Angustias. En total, el establecimiento regentado por Teresa Crego, que está a punto de jubilarse, ha distribuido medio millón de euros en la localidad, gracias a diez décimos premiados, todos ellos vendidos en ventanilla, por lo que, según la responsable de la Administración, "ha estado muy repartido". En la capital cordobesa, el mismo número ha sido consignado en las administraciones ubicadas en la Avenida de Medina Azahara y en La Viñuela.

"Nuestra alegría es dárselo a los clientes", aseguran

Crego ha recordado que se jubila en poco tiempo y lo hará con la alegría que supone entregar un premio importante de la Lotería de Navidad. Es la primera vez, ha asegurado, que da un premio en el Sorteo Extraordinario de Navidad de esta categoría, aunque sí ha entregado otros. Además, se dio cuenta de que había repartido medio millón de euros por una llamada a su despacho de loterías: "Como se venden tantos números y vendemos desde julio hasta el día 21, no tienes todos los números en la cabeza. Nos han llamado y hemos mirado en la lista y efectivamente lo teníamos".

Teresa Crego aún no sabe quiénes pueden ser los afortunados con este tercer premio, dado que "nadie ha dicho aún que le haya tocado. Esperamos que en privado nos lo digan". Finalmente, la lotera ha expresado que sentía "mucha alegría", ya que "nuestra alegría es dárselo a los clientes".

Un historial de golpes de suerte en Montilla

Este nuevo premio se suma a un historial nada desdeñable de golpes de suerte en Montilla. En 2023, el estanco situado frente al Centro de Salud vendió un décimo de uno de los quintos premios, mientras que en 2020 la desaparecida Cafetería Uruguay hizo lo propio con otro quinto premio del sorteo navideño. Aquel establecimiento ya había repartido antes un segundo premio de la Lotería Nacional y hasta un boleto premiado de La Quiniela, como si la fortuna se hubiera acostumbrado a pasar por allí.

Otros premios anteriores

La memoria colectiva recuerda también otros hitos: el importante pellizco de 400.000 euros que llegó en 2017 gracias a un décimo comprado en Baeza, los 600.000 euros repartidos por El Racimo de Oro en 2014 o los distintos quintos premios que, con los años, han ido dejando pequeñas celebraciones domésticas en la ciudad. Incluso hay quien mira más atrás, hasta 1931, para encontrar premios de una magnitud similar, aunque en 2001 la suerte también sonrió con fuerza en un sorteo de Lotería Nacional.

Más recientemente, el 13 de octubre de 2024, la propia Administración de Loterías número 3 de la Corredera volvió a estar de enhorabuena gracias a un premio de segunda categoría de la Bonoloto, valorado en 59.907,99 euros. Entonces, los responsables de la Administración La Corredera expresaron su satisfacción por un galardón que se sumaba a otros muchos repartidos por este establecimiento en sorteos como La Primitiva, El Joker o el Extraordinario de Agosto.

Comprueba si tu número está entre los premiados

