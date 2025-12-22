El medio rural se reivindica en Córdoba como espacio generador de ideas emprendedoras y empleo

Cerca de un centenar de personas, entre miembros de grupos de desarrollo rural, emprendedores y representantes de territorios rurales han asistido este lunes a RuralES, el primer Congreso Estatal de Economía Social y Territorios Vivos que se emite también por streaming, inaugurado en el Rectorado de la Universidad de Córdoba por la vicerrectora de Innovación y Transferencia de la UCO, Lourdes Arce, y el presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA), Rafael Llamas.

Arce ha mostrado su convencimiento de que en las zonas rurales de la provincia "hay grandes oportunidades de trabajo e ideas que pueden inspirar nuevos proyectos de investigación y oportunidades para la población joven", por ello, ha animado al personal investigador de la universidad a conocer y explorar las necesidades de estas localidades.

En este sentido, la vicerrectora de la institución académica ha expresado su voluntad de poner, "desde la universidad, el conocimiento de todos los grupos de investigación al servicio de la sociedad". Un ejemplo de ello, ha explicado, son los distintos centros de desarrollo territorial que la institución tiene desplegados en distintos municipios de la provincia y "con los que tanto la universidad como la provincia pueden crecer y trabajar conjuntamente".

Llamas reivindica más reconocimiento social

El presidente de ARA ha reivindicado la importancia de los territorios rurales como "espacios de talento y oportunidades" y ha pedido un "mayor reconocimiento social para el mundo rural" por todo lo que aporta al conjunto de la sociedad; producción de alimentos, recursos naturales, patrimonio y cultura, calidad de vida, etcétera.

El Congreso ha contado con la conferencia inaugural de Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia. Durante su intervención, Casero ha pedido un mayor protagonismo para los grupos de desarrollo rural, ya que están en los territorios y representan a todos los agentes públicos y privados de sus comarcas".

A lo largo de la mañana se han presentado doce experiencias innovadoras de economía social de once comunidades autónomas, en concreto, Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Euskadi, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Navarra, que están impulsando un desarrollo rural sostenible desde enfoques diversos y complementarios.

Experiencias innovadoras

Entre los proyectos presentados destaca la Casa Joven de Montilla en la Campiña Sur cordobesa; la recuperación del oficio de la cuchillería en Taramundi; el proyecto Estaciones Sonoras en Navarra, que impulsa fiestas de pueblo; Ametxe, una cooperativa de vivienda en la que convivir y compartir en Euskadi, o Re-viviendo, que conecta gente que quiere vivir en un pueblo con casas que ansían tener vida dentro, entre otros.

El objetivo de este encuentro, financiado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha sido compartir experiencias para avanzar en alianzas e impulsar políticas públicas que acompañen a los territorios rurales y refuercen su papel como palanca de innovación social y económica. La jornada ha contado, además, con un laboratorio de innovación rural donde se han compartido estrategias para activar vínculos, conocimiento y, sobre todo recursos y oportunidades en zonas poco pobladas.

El congreso ha estado organizado por ARA, la asociación de los 48 grupos de desarrollo rural de Andalucía, con el apoyo de Hexagonal y Proyectizable.