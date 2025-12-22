Lucena refuerza la seguridad con 50 agentes de la Policía Local para las fiestas navideñas

El dispositivo extraordinario de seguridad configurado en Lucena para el período navideño prevé un refuerzo de hasta 50 agentes de la Policía Local, con la pretensión de incrementar los turnos ordinarios. El área de Seguridad Ciudadana combina la coordinación interna entre los mandos y secciones del cuerpo de seguridad local y la cooperación constante con Guardia Civil y Policía Nacional.

Los operativos específicos de mayor envergadura coinciden con la celebración de las cuatro cabalgatas. El día 4 de enero próximo, los Reyes Magos visitarán la aldea de Las Navas del Selpillar y la zona residencial de Cristo Marroquí y Campo de Aras. Una jornada después, en la noche del 5 de enero, los desfiles discurrirán por la pedanía de Jauja y Lucena, con un multitudinario acontecimiento compuesto por 22 carrozas, figurantes y agrupaciones musicales.

El inspector-jefe de la Policía Local, José Pino, avanzó que, aproximadamente, se desplegarán 20 agentes durante la Cabalgata de la Ilusión de Lucena, aparte de la implicación de Policía Nacional y Protección Civil. Al respecto del establecimiento de un centro de coordinación operativa, experimentado con excelentes resultados en la magna pasionista, Pino, descartándolo, desveló que "nunca ha sido necesario" y, pese a su valoración inicial, "ningún miembro de la comisión técnica lo ha propuesto". En años anteriores, desde su opinión, "ha fluido la coordinación" oportunamente en esta Cabalgata.

Presentación del plan de seguridad de Lucena. / Manuel González

Controles de alcoholemia y drogas

La Policía Local, en estas fechas, fija periódicamente controles de alcoholemia y drogas a conductores de los vehículos en el casco urbano.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Novillo, abogó por "disfrutar de las fiestas con tranquilidad", desde el deseo de que "lo hagamos sin que haya incidentes".

Desde 2015 permanece vigente el nivel 4 de alerta antiterrorista. Entre otras medidas, el Ayuntamiento ha colocado varios maceteros en puntos estratégicos a fin de proteger diferentes zonas del casco histórico.

El Consistorio, igualmente, también recomienda acudir al centro prioritariamente a pie, con el objetivo de eludir colapsos, atendiendo a las dimensiones de las vías principales. En consecuencia, aconseja utilizar los numerosos aparcamientos disuasorios ubicados en zonas periféricas y próximas al centro urbano.