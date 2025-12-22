La Junta de Andalucía invertirá 390.000 euros en equipamiento tecnológico para el hospital de Puente Genil en 2026

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad, María Jesús Botella, ha mantenido este lunes una reunión con el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, y el director gerente del Área Sanitaria Sur de Córdoba, Pedro Manuel Castro, en el Hospital de Alta Resolución (HAR) de la localidad, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias. Durante el encuentro, la delegada ha informado de nuevas inversiones previstas durante 2026 para reforzar el equipamiento tecnológico del centro y “mostrar la apuesta de la Junta de Andalucía por mejorar constantemente este hospital”.

Tras la reunión, Botella ha señalado que el encuentro ha servido “para ver la marcha del hospital y también ver la adquisición de equipamiento que se va a hacer de cara al año 2026, que va a suponer en torno a 390.000 euros”, y ha subrayado que esta inversión “es una muestra más de cómo estamos avanzando y de cómo estamos mejorando en el equipamiento, no solo del hospital de Puente Genil, sino de todas las infraestructuras sanitarias de Andalucía”.

La delegada ha afirmado “alto y claro” que “la Consejería, la Junta de Andalucía, está apostando por este hospital” y ha realizado un llamamiento “a la responsabilidad” ante declaraciones “absolutamente alarmistas y que además no son ciertas”. En este sentido, ha apelado “a la calma, al diálogo y a la aportación de medidas concretas”, reiterando que la administración sanitaria está “dispuesta a escuchar”.

Falta de especialistas

Botella ha enmarcado esta situación en un contexto general de déficit de profesionales, especialmente de especialistas, que afecta a distintos territorios. “Estamos trabajando para mejorar y para solucionar los problemas estructurales que tiene este hospital, como otros muchos en Andalucía y en toda España, que es la falta de profesionales y, concretamente, de especialistas”, ha indicado. A este respecto, ha remarcado que la cartera de servicios del Hospital de Puente Genil “se mantiene intacta desde la inauguración” y que el objetivo es avanzar para dotar al centro de todas las especialidades previstas.

En relación con las manifestaciones realizadas sobre la situación asistencial del hospital, la delegada ha aprovechado la visita para aclarar, junto a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, diversos aspectos organizativos y asistenciales. Así, la Dirección Gerencia ha precisado que la prestación sanitaria en el área se basa en un modelo de trabajo en red, en el que la colaboración entre profesionales de los distintos hospitales permite garantizar la asistencia. En el caso del HAR de Puente Genil, el centro cuenta con apoyo programado de especialistas procedentes de otros hospitales del área en varias especialidades, y dicha movilidad se realiza con carácter voluntario por parte del personal facultativo.

Botella, en el centro, junto con cargos directivos del hospital de Puente Genil. / CÓRDOBA

Sobre la intervención de cataratas y el traslado de equipamiento a otro centro del área, la Dirección Gerencia ha explicado que, tras autorizarse la intervención de pacientes pendientes en el conjunto del área sanitaria, se ofreció la posibilidad de intervención en el Hospital Infanta Margarita y las personas citadas aceptaron de forma voluntaria. Con el objetivo de incrementar la capacidad por sesión quirúrgica, se trasladó temporalmente un microscopio oftalmológico desde Puente Genil, que volverá al hospital una vez finalice la programación prevista.

En materia de dotación tecnológica, la Dirección Gerencia ha indicado que Puente Genil dispone de dos retinógrafos ubicados de forma permanente en el municipio, uno en el hospital y otro en Atención Primaria, lo que permite reforzar la capacidad diagnóstica y mejorar la accesibilidad para la población.

Las listas de espera

En cuanto a listas de espera, la Dirección Gerencia ha señalado que el refuerzo de actividad derivado del trabajo coordinado en el área sanitaria ha permitido reducir de forma significativa los pacientes pendientes de primera consulta en especialidades como Dermatología y Urología.

Por último, Botella ha defendido que el trabajo en red “es algo positivo” y ha insistido en que “lo importante es la atención al paciente”. La delegada ha reiterado su llamamiento “a la responsabilidad y a la sensatez”, subrayando que la administración sanitaria mantiene su disposición “a sentarse y a hablar con quien así lo desee” y a seguir avanzando “de una manera responsable”, con inversión y planificación para 2026.