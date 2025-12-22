El grupo García Carrión construirá una planta de exprimido de cítricos en Fuente Palmera

El grupo empresarial García Carrión prepara su instalación en La Colonia de Fuente Palmera con la construcción, a corto plazo, de una importante planta de exprimido de cítricos, lo que abre una oportunidad de gran relevancia para el sector agrícola del municipio y de toda la comarca. Un proyecto para el que la compañía agroalimentaria cuenta con el respaldo de la Agropecuaria San Francisco de Borja y del Ayuntamiento de Fuente Palmera.

Con este motivo, ha tenido lugar una reunión informativa en el salón de actos de la cooperativa en la que participaron alrededor de 75 agricultores y agricultoras. Durante el encuentro se presentó la empresa García Carrión y se expusieron las líneas generales del proyecto, así como la apuesta por una política de contratos a largo plazo orientada a aportar estabilidad y rentabilidad a las explotaciones agrarias.

En la reunión se trasladó que García Carrión se implantará en el Valle del Guadalquivir con una planta de exprimido de cítricos. De esta manera, La Colonia de Fuente Palmera se convertirá en la tercera ubicación de una instalación del grupo en Andalucía, integrándose en la estrategia de la compañía de fomentar y promocionar la agricultura española en más de 150 países y de reforzar su compromiso con una red de más de 40.000 agricultores. En concreto, la fábrica se ubicará en unos terrenos situados entre las aldeas de La Ventilla y La Peñalosa.

Durante el encuentro, se recordó el carácter familiar de la empresa, actualmente representada por la cuarta y quinta generación, con la voluntad de garantizar la continuidad hacia la sexta generación.

Una apuesta firme

El alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, destacó durante su intervención que la apuesta por La Colonia es “firme e importantísima” y animó al conjunto del sector agrario a respaldar, desde la unidad, esta decisión clave mediante la rúbrica de contratos, mostrando su satisfacción por el anuncio de la futura planta y subrayando que supone una oportunidad histórica para el campo de la zona.

Desde el Ayuntamiento se recalcó, además, que se pondrán todos los recursos a su alcance para que este proyecto pueda hacerse realidad en las mejores condiciones.

Por su parte, la Cooperativa San Francisco de Borja manifestó su apoyo total al proyecto, poniendo a disposición sus instalaciones y canales de comunicación para seguir informando al sector, y valorando muy positivamente el impacto que esta iniciativa puede tener para la agricultura de toda la comarca.

Se anunció también que, en el mes de enero, se organizará -a través de la Cooperativa- una visita a la planta de García Carrión en Huelva para los agricultores interesados, con el objetivo de conocer de primera mano el funcionamiento de este tipo de instalaciones y resolver dudas sobre el modelo de colaboración propuesto.

Las tres partes coincidieron en que este proyecto refuerza el vínculo entre industria agroalimentaria y territorio, y que la implantación de la planta de exprimido en La Colonia de Fuente Palmera supondrá un impulso adicional a la actividad agraria, la estabilidad de las explotaciones y la proyección exterior de los productos cítricos de la zona.