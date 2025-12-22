Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería de NavidadCórdoba CFMigas Cruz BlancaEl tiempoElecciones en ExtremaduraNuevos barriosMaría AuxiliadoraMenús navideñosSebastián VenturaAnuario del olivar
instagramlinkedin

Reportaje

Cruces de granito como parte del paisaje urbano de Pozoblanco

Son numerosas las construcciones que se acumulan en el término municipal, cada una de ellas con su historia particular, pero con ese material como punto en común

Cruz de los Llanos, que cambiará de ubicación por unas obras. | RAFA SÁNCHEZ

Cruz de los Llanos, que cambiará de ubicación por unas obras. | RAFA SÁNCHEZ

Julia López

Julia López

Pozoblanco

Hace unos días, el Ayuntamiento de Pozoblanco anunciaba que la cruz de Los Llanos cambiará de ubicación ante unas obras que pueden afectar su conservación. Una cruz que no es una excepción en la localidad, porque son muchas las construcciones de este tipo que se reparten por toda la localidad, todas ellas con un elemento común: el granito. Un informe de la Oficina de Patrimonio del Consistorio pozoalbense resalta la existencia de este tipo de elementos religiosos, algunas afectadas por las órdenes de carácter anticlerical en vigor durante la Segunda República y la Guerra Civil. Sin embargo, después de la contienda bélica algunas de las desaparecidas se reconstruyeron conformando un paisaje que todavía permanece.

La más imponente, sin duda alguna, es la cruz de la Unidad, construida en 1962. Su coste alcanzó las 178.000 pesetas de la época y fue sufragada, principalmente, con festivales taurinos benéficos. Diseñada por Ramón Cano, aparejador municipal, fue erigida por Antonio Arévalo, maestro de obras del Ayuntamiento de la localidad. Ubicada en la avenida Villanueva de Córdoba, su lugar responde a que con anterioridad en ese mismo sito estaba la cruz conocida como ‘Molino de Viento’.

Cruz del Torilejo, situada en el barrio del que toma su nombre.

Cruz del Torilejo, situada en el barrio del que toma su nombre. / Rafa Sánchez

La que cambiará su ubicación, la cruz de Los Llanos es una de las conocidas como de término, ubicadas en las salidas del municipio porque se entendía que su existencia protegía a los habitantes de enfermedades. En este grupo de cruces también se incluye la cruz de Arévalo, ubicada actualmente en la Ronda de los Muñoces, y que data, según la Oficina de Patrimonio, de 1652, aunque fue reformada en 1728.

Repartidas por todo el término municipal

Entre unas y otras un gran listado que engloba a la cruz de Hierro, en el inicio de la carretera de Añora, la cruz del Becerril, al margen de la cañada Real Soriana o la cruz del Torilejo, construida en 1754 y que toma el nombre del barrio donde se encuentra situada. Dentro de la localidad también se pueden ver míticas cruces como la del Cerro o la cruz del Risquillo, sin olvidar la de Jesús Nazareno que se encuentra empotrada en la fachada lateral de la capilla de Jesús Nazareno y que es parte del paisaje local.

La lista es mucho más amplia encontrándonos con algunas fuera del núcleo urbana y, otras tantas, construidas alrededor de la romería de la Virgen de Luna. En este grupo se encuentran, por ejemplo, la cruz de Los Lagartos, también de término, pero muy vinculada a la tradicional romería. La cruz de la Venta Caída, ubicada en el punto kilómetro 3,5 y construida en 1955; mismo año del que data la reconstrucción de la cruz de la Cogochuela, también en el camino. Por último, nos encontramos la cruz del Santuario siendo la última de este particular camino.

A todas ellas hay que sumar algunas no nombradas, como la de San Gregorio, y otras desaparecidas con el tiempo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La Junta de Andalucía mejora del firme de la carretera A-318 a su paso por Cabra
  2. Una veintena de pueblos de la provincia de Córdoba están a más de una hora de conexión por autovía
  3. Bueno, bonito y barato': un nuevo modelo para la vivienda pública en la provincia de Córdoba
  4. Los caminos que conducían a Corduba Colonia Patricia
  5. El juez Manuel Marchena apadrina a la nueva promoción de letrados del Colegio de Abogados de Lucena
  6. La Junta destina 420.000 euros a 14 pequeños municipios de Córdoba para mejorar infraestructuras y servicios
  7. La Oficina de Patentes rechaza el registro de la marca Sabor a Córdoba de la Diputación
  8. Un fallecido y dos heridos por el incendio de una vivienda en Aguilar de la Frontera

Cruces de granito como parte del paisaje urbano de Pozoblanco

La provincia acapara todo el aumento de delitos por tráfico de drogas en Córdoba

La provincia acapara todo el aumento de delitos por tráfico de drogas en Córdoba

Los Mensajeros Reales de Lucena reciben miles de cartas pese a la lluvia incesante

Los Mensajeros Reales de Lucena reciben miles de cartas pese a la lluvia incesante

Aguilar avanza hacia la compra definitiva de los terrenos del Parque Agroalimentario para desbloquear el proyecto

Aguilar avanza hacia la compra definitiva de los terrenos del Parque Agroalimentario para desbloquear el proyecto

La Biblioteca Municipal Juan Soca expone 'Los sonidos de la Navidad'

La Biblioteca Municipal Juan Soca expone 'Los sonidos de la Navidad'

La Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Pedro Abad mejorarán el parque de la Barriada Pablo Iglesias

Y el invierno llegó oficialmente: los cordobeses, ante la tesitura de elegir entre paraguas, chubasquero y cortavientos

Y el invierno llegó oficialmente: los cordobeses, ante la tesitura de elegir entre paraguas, chubasquero y cortavientos

Cuando catalanes y bereberes se unieron en armas: un pueblo de Córdoba fue testigo de una batalla clave en el futuro de España

Cuando catalanes y bereberes se unieron en armas: un pueblo de Córdoba fue testigo de una batalla clave en el futuro de España
Tracking Pixel Contents