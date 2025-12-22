El centro universitario de Puente Genil llevará el nombre de Andrea García Dorado

El pleno de la Corporación municipal de Puente Genil ha dado luz verde a la proposición de Alcaldía sobre el incremento de la subvención a percibir por la empresa Uniges 3 SL, concesionaria de las instalaciones de la piscina cubierta municipal, en el período de continuidad del servicio de actividades deportivas municipales.

En este sentido, el alcalde, Sergio Velasco, indicó que “estamos en un contrato en continuidad hasta que se determine la nueva forma de gestión de la piscina”, y recordó que, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa, “si vencido el año de prestación, el adjudicatario entra en déficit y lo justifica, se le liquida la parte de déficit que corresponda atendiendo a los informes oportunos”. El alcalde señaló que conforme a la liquidación de 2024, la subvención efectiva baja de 108.813 euros a 104,954 euros, aunque teniendo en cuenta las fórmulas de cálculo y los parámetros fijados, se le compensa con un pago único de 13.106 euros para cubrir el déficit del ejercicio 2024.

A instancias de IU, Velasco dijo que “será bueno convocar la comisión de seguimiento sobre el cumplimiento de obligaciones de la empresa adjudicataria y para mostrar la propuesta que estamos en puertas de mandar para su licitación, que es compleja y que necesita tiempo. Valoramos de la empresa que está cumpliendo sus obligaciones retributivas, la gestión de usuarios es brillantísima, y esperamos tener una tener una pronta reunión con ellos para determinar estas cuestiones”.

La joven Andrea García

De otro lado, ha propuesto a la Universidad de Córdoba que el Centro Universitario de Desarrollo Tecnológico que se ubica en la Biblioteca Municipal Ricardo Molina, lleve el nombre de la joven Andrea García Dorado, que falleció en noviembre de 2024, con tan sólo 24 años de edad, tras ser atropellada por un vehículo que circulaba a gran velocidad por las inmediaciones de los jardines de Espuny, un suceso que consternó a la población y que reabrió el debate sobre la seguridad ciudadana en la localidad.

Andrea era una estudiante brillantísima que estaba realizando un Máster de Ingeniería Aeroespacial en el Instituto Superior de la Aeronáutica y del Espacio (ISAE), de Toulouse (Francia). El luctuoso suceso ocurrió mientras la joven disfrutaba de unos días de descanso en España antes de regresar nuevamente a Francia. En nombre de la familia, Laura Cáceres, amiga de Andrea y portavoz de la plataforma Jóvenes por la Seguridad, intervino en sede plenaria destacando el extraordinario bagaje de la joven y glosando su trayectoria académica en proyectos de alto impacto tecnológico, liderando equipos técnicos y en ámbitos vinculados a esta materia. Participó en investigaciones sobre el desarrollo de aeronaves, con una sobrada capacitación técnica y altas competencias.

Emocionada por el recuerdo, Laura recordó que la figura de Andrea “simboliza la excelencia académica”, siendo una referencia para la juventud de Puente Genil. “Su figura representa a la perfección los objetivos que persigue el Centro Universitario de Desarrollo Tecnológico como reconocimiento a sus méritos académicos y profesionales y por lo que representa para la sociedad en su conjunto. Además de todo ello, Andrea era una excelente persona, empática, defensora de los derechos humanos, feminista, intentó dejar el mundo mejor de lo que se lo encontró y, si la vida se lo hubiera permitido, su nombre estaría en los libros”, unas palabras que conmovieron a los asistentes al Pleno, incluidos los concejales y portavoces municipales.

Para acabar, el alcalde, Sergio Velasco, recordó la vida de Andrea, “una chica humilde e inteligente con una gran capacidad de esfuerzo y trabajo que le llevó a uno de los mejores espacios académicos de Europa”.