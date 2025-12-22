El Ayuntamiento de Montilla se coordinará con Policía Local y Guardia Civil ante una sucesión de robos en La Toba

El Ayuntamiento de Montilla ha activado contactos directos con vecinos y con las fuerzas y cuerpos de seguridad tras la preocupación generada por los últimos robos registrados en la barriada de La Toba, una zona residencial situada entre la antigua travesía de la carretera nacional N-331 y el polígono industrial Llanos de Jarata, en el principal acceso a Montilla desde Málaga.

El teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, contactó en la mañana de este lunes con vecinos de la zona, quienes le trasladaron la preocupación por los últimos robos e intentos de asalto registrados en las últimas semanas.

"Desde el Ayuntamiento estamos en contacto permanente tanto con la Policía Local como con la Guardia Civil para recabar toda la información necesaria y analizar qué actuaciones pueden ponerse en marcha", aseguró a CÓRDOBA el propio Valeriano Rosales, al tiempo que señaló que "nuestra intención es convocar en los próximos días una reunión con los vecinos para informarles de las gestiones realizadas y coordinar las medidas que se puedan adoptar".

La Guardia Civil investiga varios robos en la zona

Por su parte, la Guardia Civil ha confirmado a este periódico la comisión de varios robos en la zona. "Los estamos investigando y hemos reforzado la vigilancia en la zona", apuntaron desde el instituto armado sobre una actuación que se suma a las investigaciones abiertas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras los asaltos sufridos en, al menos, dos despachos profesionales de la avenida de Andalucía y en varias viviendas de La Toba, que han motivado la organización espontánea de patrullas vecinales como respuesta a una sucesión de robos que ha alterado la calma habitual del barrio.

Según detallaron a CÓRDOBA varios vecinos afectados, los últimos asaltos se produjeron durante los dos últimos fines de semana del mes de diciembre, concretamente el sábado 13 y el viernes 19, con chalés como principal objetivo de los ladrones.

En algunos de los inmuebles afectados, el botín sustraído ha sido "considerable". "De un par de ellos se han llevado un buen pellizco en dinero y joyas", relataron varios residentes de la zona, que describieron a los autores como "especialmente sigilosos y selectivos".

Una cámara grabó uno de los asaltos

"Solo buscan dinero y joyas y, al parecer, acceden hasta las viviendas que van a asaltar caminando, es decir, sin ningún vehículo que pueda despertar sospechas entre el vecindario", explicó uno de los vecinos, que trata de identificar patrones comunes en los asaltos.

Uno de los episodios que más impacto ha causado tuvo lugar el viernes 19 de diciembre, a las 21.25 horas, cuando la cámara de videovigilancia de un chalé captó a dos individuos accediendo al recinto de la vivienda. Las imágenes, a las que ha tenido acceso este periódico, muestran cómo los asaltantes penetran en el interior pese a los ladridos de un perro de grandes dimensiones, una escena que ha contribuido a incrementar la sensación de vulnerabilidad entre las familias del barrio.

Ante la reiteración de los hechos y la proximidad de los días festivos, los residentes en la zona han decidido tomar medidas. "Los vecinos nos estamos organizando en patrullas vecinales dada la reincidencia y los días festivos que están por llegar", afirman, a la vez que subrayan que el objetivo de esta medida no es otro que el de disuadir nuevos robos y reforzar la vigilancia informal durante las noches, "a tenor de la evidente falta de efectivos policiales", según denuncian.

Hay seis chalés afectados en La Toba

Los últimos testimonios recabados por este periódico elevan a seis los chalés afectados en La Toba durante el viernes 19 de diciembre, a los que se sumarían "dos o tres más" del sábado 13. “En menos de una semana han accedido ilegalmente a una decena de viviendas en la zona de La Toba”, asegura otro de los vecinos, quien sitúa en “al menos tres” los robos con fuerza que se han terminado consumando.

Mientras avanzan las investigaciones y se refuerza la vigilancia, los afectados reclaman "más medidas y más medios materiales y humanos" y confían en que la coordinación anunciada por el Ayuntamiento de Montilla y la reunión prevista con los vecinos contribuyan a devolver la tranquilidad a un barrio que, hasta hace apenas unas semanas, se percibía como un entorno seguro.