Los Mensajeros Reales de Lucena reciben miles de cartas pese a la lluvia incesante

La ilusión perseverante venció a la lluvia incesante. Los Mensajeros Reales han recibido este domingo en Lucena las cartas de miles de niños, tanto de la localidad como de diversos puntos de la comarca, entre la envidiable inocencia y un singular nerviosismo. Una excelente y masiva previa a la eclosión definitiva del 5 de enero con una Cabalgata de Ilusión que repetirá su máxima configuración con un desfile de 22 carrozas.

La Peña Amigos de los Magos, entidad que patenta en el municipio a los Magos de Oriente, había anticipado que, a pesar de los complejos pronósticos de precipitaciones, mantenía la programación habitual y sólo aplicaría ciertos ajustes para aliviar las condiciones en los tiempos de espera.

La jornada comenzaba a las 10:00 horas en la calle Viana. Los embajadores de Melchor, Gaspar y Baltasar, encarnados por Fernando Delgado Doblas, Víctor Ramírez López y Antonio Cejas Pimentel, respectivamente, partieron desde la sede de la Cofradía del Cristo del Amor. Encabezada por la Agrupación Musical del Cristo de la Humillación, emprendieron un pasacalles hacia la sede principal de la Peña Amigos de los Magos, situada en la calle del Bronce, y remodelada tras una múltiple intervención.

Ilusión infantil con los Magos en Lucena / Manuel González

La coincidencia con la anunciada lluvia motivó la apertura de una nave anexa, propiedad del colectivo promotor, para que las familias se resguardaran antes de enfilar el recorrido definitivo ante los Mensajeros Reales.

La lluvia no para la ilusión

Más de 3.000 niños, sin que descendiera la afluencia respecto a anteriores ediciones, desde las 11:00 horas y extendiéndose hasta la tarde, entregaron sus deseos y relatos a Melchor, Gaspar y Baltasar. Cada menor era agasajado con una bolsa, compuesta por diversos regalos, donados por empresas colaboradoras.

Nuevamente, el itinerario reservó un acceso preferente para los niños con necesidades especiales, limitándose a dos personas el número máximo de acompañantes. En el interior de las dependencias, funcionaba una barra solidaria, destinada a la convivencia y con precios populares, cuyos beneficios se otorgarán en el acto tradicional del próximo 6 de enero a una asociación asistencial o social.

Entretanto, la Peña Amigo de los Magos ultima los preparativos para la Cabalgata. Entre las novedades más reseñables, despunta el regreso, después de varios años de ausencia, de la Banda de Música de La Fuensanta de Córdoba, junto a las agrupaciones musicales locales y una batucada. Además, aumentará la cantidad de juguetes y chucherías que se lanzarán desde las carrozas.