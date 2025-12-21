Cuando catalanes y bereberes se unieron en armas: un pueblo de Córdoba fue testigo de una batalla clave en el futuro de España

Un pueblo de Córdoba fue testigo de una batalla clave en el futuro de España. El enfrentamiento unió a catalanes y bereberes en armas. Y conllevaría graves consecuencias para el Califato de Córdoba. Las tropas rebeldes vencieron y acabaron conquistando la capital. Al-Ándalus no tardaría en convertirse en un reino de taifas.

Pocas cosas se saben de este pueblo durante la época islámica, pero una de ellas es que allí se encontraron las tropas rebeldes bereberes del general Wádih y las fuerzas del Califato al inicio de la guerra civil andalusí (fitna de al-Ándalus). Wádih, un gobernador andalusí de origen eslavo, había reclutado a 30.000 hombres de toda Europa. Pero, además, no estaba solo.

Alzamiento contra el Califato

La guerra duró más de dos décadas. Comenzó en 1009 y en aquel mismo año, el 2 de junio, se libró un combate decisivo. El ejército bereber, apoyado por miles de soldados catanales y del Reino de León, se alzaron contra el Califato. A su lado, el general tenía al conde de Barcelona, Ramón Borrel, a Hugo I de Ampurias y a Ermengol I. Los rebeles vencieron en el 1010 y conquistaron Córdoba.

Wádih expulsa del trono a Sulaimán al-Mustaín, el quinto califa omeya, y, en su lugar, Muhammad al-Mahdi se erige al frente del Califato. Al-Mahdi ya había ostentado el poder antes de huir, tras un levantamiento, a Toledo el año anterior. Sin embargo, ese movimiento acabaría costándole la vida. Tras su asesinato, vuelve al trono Hisham II.

Muros en ruinas del castillo de la localidad. / Andalucia.org

El legado islámico

Tales turbulencias en Al-Ándalus fueron consecuencia, entre otras cosas, de la batalla de Aqbat al-Bakr, librada en un pueblo de Córdoba que encuentra las huellas de Al-Ándalus en los restos de una fortaleza alzada en los alto de un cerro. La época islámica legó en este municipio un castillo que recuerda aquella batalla: El Vacar. Y, en torno a este, se creó el núcleo originario de la localidad. Un núcleo fortificado que pudo surgir en el siglo XIII.

El Vacar, en Espiel, fue construido en tiempos de al-Hákam II, en el siglo X, como defensa ante los reinos cristianos. De aquella fortaleza, solo quedan los restos de unos muros que estuvieron coronados por ocho torres. Hoy en día, aquel fortín no es más que un redil de ovejas, en las afueras de un pueblo donde resuenan ecos lejanos de una determinante batalla de la historia de España.