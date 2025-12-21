Cabra
La Biblioteca Municipal Juan Soca expone 'Los sonidos de la Navidad'
La componen más de 400 cintas magnetofónicas con las emisiones de RNE de los años 1962 a 1991 y 20.000 vinilos
Con el título Los sonidos de la Navidad, la Biblioteca Pública Municipal Juan Soca de Cabra muestra en una exposición parte de sus fondos sonoros que, integrados principalmente por las donaciones de la antigua emisora de Radio Nacional de España Cabra, permiten en estos días conocer a sus visitantes, el importante patrimonio documental que atesora y el trabajo que se realiza desde la Biblioteca para su conservación, catalogación y difusión.
Grabaciones peculiares
Así se ha puesto de manifiesto en su apertura por el alcalde Fernando Priego y la delegada municipal de Cultura, Mª Sierra Sabariego junto al responsable de la Biblioteca, José Pérez, subrayando que dichas donaciones, le permiten atesorar más de 400 cintas magnetofónicas que recogen más de mil horas de emisión entre los años 1962 y 1991, así como una colección de más de 20.000 discos de vinilo, que sitúan a la Biblioteca egabrense, como referente a nivel provincial, andaluz y nacional, y que incluye piezas únicas y grabaciones difíciles de localizar en otros repositorios.
Con esta muestra, la Biblioteca Juan Soca continúa su apuesta por divulgar y revitalizar su patrimonio documental, acercando este a la ciudadanía en estas fechas navideñas a través de una propuesta cultural ligada a la memoria, la música y la historia sonora. Los sonidos de la Navidad podrá visitarse en el horario habitual de la Biblioteca, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas, permaneciendo cerrada fines de semana y festivos. n
