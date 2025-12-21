El Ayuntamiento de Villa del Río pide mejoras para evitar inundaciones

El Ayuntamiento de Villa del Río ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos (Unide, PSOE, IU y PP) solicitar al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como al Ministerio de Fomento, a Adif y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir diversas actuaciones para solucionar los problemas de inundaciones que se vienen produciendo en esta localidad cuando se producen lluvias copiosas. Debido a la confluencia de diversos arroyos y la situación junto al Guadalquivir de este municipio, durante las últimas décadas se ha visto afectado por numerosas ocasiones.

Por ello, han acordado la puesta en marcha del proyecto de Adecuación y defensa del río Guadalquivir a su paso por Villa del Río, «pendiente desde 2005», dijo el alcalde, Jesús Morales Molina, así como la modificación o eliminación de una losa de hormigón situada en el puente de la autovía, dirección Córdoba, por donde pasa el arroyo Salado, que actúa como tapón y el agua vierte a zonas del municipio.

Limpieza de arroyos

Por otro lado, demandan la construcción de un nuevo paso de aguas en el arroyo Cañetejo, bajo la autovía de Andalucía E-5, así como el aumento de la capacidad del paso de aguas bajo el talud del ferrocarril, por donde transcurre el arroyo Cañetejo.

Otra de las demandas históricas de este Ayuntamiento, según expresó el regidor villarrense, «es la limpieza de los cauces del arroyo de Las Cañas, del arroyo Salado, del arroyo Cañetejo y del río Guadalquivir y su mantenimiento posterior».