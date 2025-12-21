Aguilar avanza hacia la compra definitiva de los terrenos del Parque Agroalimentario para desbloquear el proyecto

El Pleno extraordinario celebrado por la Coporación municipal de Aguilar de la Frontera ha marcado un hito en el futuro del Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba (Pasur), uno de los proyectos estratégicos más relevantes para el desarrollo económico y social de la localidad de la Campiña Sur, y uno de los puntos tratados en el pleno más importantes en este año. El Pleno ha aprobado por unanimidad continuar el procedimiento para adquirir los terrenos del parque y convertirse en su único titular, un avance clave hacia la resolución definitiva de un proyecto que lleva años bloqueado.

En la sociedad actual el Ayuntamiento aguilarense participa en un 49% del capital social que comparte con la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y la Universidad de Córdoba.

Tanto el equipo de gobierno anterior como el actual de Izquierda Unida "nos encontramos con el proyecto de Pasur, un proyecto que estaba totalmente estancado, fruto de una mala gestión de gobiernos anteriores", comunicaba Manuel Olmo, el portavoz de IU. Tal y como recordaba, "el Ayuntamiento había invertido una gran cantidad de recursos públicos" para sacarlo adelante.

El equipo de gobierno actual ha recordado que, a su llegada al Ayuntamiento en 2019, el parque agroalimentario se encontraba paralizado por deudas, problemas jurídicos y una compleja tramitación administrativa que ponía en riesgo una importante inversión pública y una oportunidad esencial para el municipio. Desde entonces, la Alcaldía y el gobierno local han trabajado "para evitar que el proyecto se perdiera o quedara en manos de la especulación", apostando por su recuperación para el interés general, defienden desde IU.

135.000 metros cuadrados de suelo industrial

Tras años de informes técnicos y jurídicos, reuniones y negociaciones con distintas administraciones, "con un expediente de miles de folios", el Consistorio se encuentra ahora cerca de culminar el proceso. La operación permitirá incorporar al patrimonio municipal más de 135.000 metros cuadrados de suelo industrial y dotacional en un enclave estratégico para el desarrollo económico y social del municipio, con una inversión cercana a los 600.000 euros.

"El Ayuntamiento puede afrontar ahora esta compra gracias a la buena gestión que se ha hecho tanto del equipo de gobierno, también con la colaboración de los técnicos y trabajadores de este ayuntamiento", así como del Grupo Cinco y la disponibilidad de la Junta de Andalucía, lo que "hace posible que se tenga ahora esa disponibilidad económica para poder hacer frente y comprar definitivamente, estos terrenos del Pasur", afirman.

Aprovechar la inversión ya realizada

El objetivo es aprovechar la inversión pública ya realizada, dotar a Aguilar de suelo industrial de gran tamaño —una tipología inexistente hasta ahora en el municipio— y abrir nuevas oportunidades para la implantación de empresas y la creación de empleo.

Además, indican que, aunque el procedimiento podía haberse aprobado directamente desde la Alcaldía, el equipo de gobierno decidió llevarlo al Pleno municipal como muestra de su "compromiso con la transparencia, el consenso y la participación de todos los grupos políticos en una decisión considerada estratégica para el futuro de Aguilar de la Frontera". Y más, cuando se trata de un proyecto tan importante con la envergadura de este.

El equipo de gobierno ha mostrado su intención de que, "a partir de ahora, todas las decisiones que se tomen en torno al Pasur deberían, en la mayor medida de lo posible, ser consensuadas por todos los grupos que compongan esta Corporación municipal", ya que "se trata de decidir juntos el futuro de Aguilar y los y las aguilarenses".

Con este paso, el proyecto Pasur se acerca a convertirse en una realidad, consolidándose como una apuesta clave para el desarrollo económico local y para la planificación del futuro del municipio.