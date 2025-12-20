Un maridaje de semillas y saberes en Montilla

Montilla ha acogido este sábado una nueva edición del Mercado de Semillas y Saberes, una cita que ha servido para reivindicar el valor del patrimonio vegetal, la artesanía local y los saberes tradicionales en el corazón del mercado de abastos .

La iniciativa ha estado impulsada por la Fundación Somos Naturaleza (FSN), en colaboración con el Ayuntamiento de Montilla, la Asociación de Ecohuertos , la plaza de abastos y numerosos proyectos y artesanos locales comprometidos con la sostenibilidad. De este modo, vecinos y visitantes han podido aportar, intercambiar o recibir semillas de variedades locales, contribuyendo a conservar especies antiguas y variedades adaptadas al territorio, además de fortalecer el Banco de Semillas Comunitario de Montilla y mantener vivos los saberes agrícolas transmitidos entre generaciones.

La directora de la FSN, Mercedes García de Vinuesa, ha comentado que el objetivo de la actividad no era otro que el de impulsar un mercado «para cuidar la memoria agrícola y fortalecer la biodiversidad de Montilla».

Actividades para todos los públicos

El Mercado de Semillas y Saberes ofreció además una programación continua de talleres y actividades divulgativas pensadas para todos los públicos. La jornada arrancó a las 10.00 de la mañana con la inauguración oficial y la presentación del proyecto Guardianes del Legado y la Biodiversidad de Montilla. A partir de ahí, el mercado de abastos se llenó de propuestas que invitaron a aprender haciendo, a tocar, oler y experimentar con productos naturales y de cercanía. Así, hubo espacio para la degustación con la actividad El valor de lo local a través del producto; para talleres demostrativos como la elaboración de coronas navideñas con flores secas y preservadas o la estampación botánica textil con tintes vegetales. A su vez, también hubo actividades pensadas especialmente para el público infantil.

Entre las iniciativas enfocadas a los más pequeños destacaron la creación de cartas a los Reyes Magos con estampación botánica o los juegos sostenibles con juguetes de madera y mesa educativos. De igual modo, se desarrollaron talleres dedicados al cultivo de aromáticas autóctonas, siempre desde una mirada respetuosa con el entorno y los ciclos naturales.

La cita reunió a un amplio abanico de artesanos y proyectos de producción local que trabajan desde un enfoque sostenible y comprometido con la biodiversidad. De este modo, el mercado de abastos acogió ayer iniciativas como Inspira Rural, Las Caballeras Artesanía, Monika Hanulíková Ceramics, Floramore, Pycana Creaciones, Almoradux Wild Herbs, Juguetes Nidotoys, María Elena Dohijo, Fundación Futuro Singular Córdoba, Rocokids, Isabel Lucena Cerámica, Teresa Sánchez Armada y Alzanatura. «Su participación convierte el mercado en una oportunidad real para apoyar a quienes mantienen vivo el tejido artesanal y la economía local, apostando por procesos respetuosos y materiales sostenibles», resaltó la directora de la FSN.