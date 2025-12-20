El juez Manuel Marchena apadrina a la nueva promoción de letrados del Colegio de Abogados de Lucena

El solemne acto de la fiesta anual del Colegio de Abogados de Lucena se ha revestido, en este año 2025, de un máximo nivel nacional con la comparecencia como padrino de honor de Manuel Marchena Gómez, uno de los jueces de mayor prestigio y repercusión mediática en la actualidad. Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en los últimos años ha pertenecido a los tribunales que han juzgado el procés y al fiscal general del Estado.

Tres nuevos letrados juraron o prometieron su incorporación a la institución colegial, subiendo al estrado Samara Muñoz Pérez, Francisco Javier Requerey Baca y María de Araceli Cañete Toro junto a sus respectivos padrinos. La mesa presidencial estaba configurada por el decano, Manuel Egea, en el último año de su primer ciclo; el secretario de la corporación, Jesús López de Ahumada, y los presidentes del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Federico Fernández, y del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González.

Francisco Javier Requerey solemniza su incorporación al Colegio, acompañado por Víctor Bujalance.

En primera instancia, Manuel Egea elogió profusamente a Manuel Marchena, quien el viernes presentaba el libro La justicia amenazada en la sede colegial, como «magistrado estrella y más conocido de toda España», y aseveró que «representa, en su máxima expresión, la excelencia de la judicatura española». En idéntico sentido expuso que encarna «una de las figuras más influyentes y determinantes» del panorama jurídico contemporáneo.

En su intervención, Marchena confesó que durante su breve e inicial etapa como abogado experimentó las «mayores satisfacciones jurídicas», porque en el ejercicio de la abogacía «resuelves problemas humanos» y, frente a la redacción de los fallos, que afronta en su cometido presente como letrado, alcanzas «la satisfacción» de la sentencia favorable. Durante otra fase de su alocución reclamó medios tecnológicos e inversiones para el sistema judicial y advirtió del tránsito hacia «un escenario inimaginable» por la expansión de la inteligencia artificial y la incidencia de los algoritmos. Citando ejemplos internacionales, sostuvo que acontecerá «un desbordamiento» de los derechos constitucionales vinculados a la intimidad, identidad algorítmica, la reunión virtual o los derechos neuronales. Finalmente, emplazó a «no perder la sabiduría del corazón al dictar sentencias».

Situación "inquietante"

A continuación, el decano, asimilando las palabras de Marchena, reafirmó que se asiste a una «situación inquietante e imprevisible». Posteriormente, recibieron diplomas por sus 25 años de incorporación al Colegio Francisco Rodríguez García, Francisco Javier Ruiz González y Luis Bonilla González, así como Miguel Ángel Sánchez Sicilia, por una vinculación de medio siglo.

En el tramo final, Federico Fernández, presidente del CADECA, ante los decanos de Granada, Antequera, Córdoba, Jaén o Lorca, elevó a Lucena como «una ciudad con profunda tradición jurídica y cultural» y reparó en su «estrecho vínculo» con la sociedad por su compromiso con la justicia, la defensa del Estado de Derecho y la cercanía a los ciudadanos.

Finalmente, en un acto al que acudieron el alcalde, Aurelio Fernández; el director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Esteban Rondón, y multitud de autoridades políticas, académicas y judiciales, Salvador González, presidente del CGAE, aludió a la celebración del Día Internacional de la Solidaridad para propugnar «la acción común» entre colegios y consejos y, entre otras demandas, reclamó «la urgente» pasarela hacia el Reta, a modo de «garantizar una jubilación digna» y la proporción de recursos al sistema de justicia gratuita, aparte de solicitar un permanente «consenso» en la aprobación de las leyes.