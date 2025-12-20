Un gran pasacalles navideño como antesala de la coronación de Reyes en Palma del Río

Este sábado 20 de diciembre Palma del Río ha vivido la magia de la Navidad en sus calles con un pasacalles que partió del Espacio Joven de la localidad con varios componentes de asociaciones palmeñas entre sus participantes y la animación de la compañía Teatrapo. Junto a un coche muy pintoresco y una música navideña al son de trompeta, saxo, tuba, oboe y batería el desfile ha pasado muy animado por las principales avenidas de la ciudad, por la plaza Mayor de Andalucía y ha terminado en las puertas del teatro Coliseo. Los miembros de Teatrapo han puesto música a todo el recorrido a ritmo de swing con dos gamberros del humor que comentaban todo lo que estaba pasando en el recorrido.

Han ido a disfrutar del recorrido Pepe y Manuel que viven su primera Navidad. Estos gemelos con tan solo seis meses se quedan con los ojos bien abiertos cuando presencian este pasacalles lleno de música. Los miembros de las asociaciones participantes reparten caramelos a todos los que se encuentran y animan a todos a que les acompañen hasta el final del recorrido.

Cita clave en la Navidad palmeña

El teatro Coliseo se llenó para presenciar uno de los momentos más emocionantes de la navidad palmeña: la coronación de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. No cabía nadie más, todas las invitaciones habían sido retiradas y Arrempuja Teatro junto a los niños y niñas del taller de teatro infantil desarrollaron el espectáculo En busca de las coronas para finalmente coronar a quienes encarnarán a sus majestades el próximo 5 de enero en la cabalgata. Un gran show de humor apto para toda la familia que hizo disfrutar a todos los que ocuparon las butacas del Coliseo y en el que también participaron las asociaciones Palmacompás, Alma Flamenca y el Coro Infantil de la Escuela de Música Maestro Morales.

A pesar de que el tiempo estuvo algo revuelto durante este sábado, permitió salir a este pasacalles y que se pudieran vivir momentos de diversión.

Ante la amenaza de lluvia prevista para este domingo en Palma del Río, la entrega de cartas a los reyes magos prevista en la plaza Mayor de Andalucía se traslada al teatro Coliseo y será de 12.00 horas hasta las 14.00. Por la tarde también hay prevista una zambomba flamenca que también se ha trasladado de la plaza a la caseta municipal. Actuarán el grupo Pellizco y A mi manera a partir de las seis de la tarde.