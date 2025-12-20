Un fallecido y dos heridos por el incendio de una vivienda en Aguilar de la Frontera

Un hombre de 62 años ha fallecido y otras dos personas han resultado afectadas por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda registrado esta mañana en la localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, en un comunicado de prensa.

El 112 ha recibido, minutos después de las 7.30 horas, una llamada que alertaba de que estaba ardiendo una casa de campo ubicada a pie de la carretera A-304, y en la que una persona podría estar atrapada. Rápidamente, desde la sala coordinadora se ha activado a los bomberos de Puente Genil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Los bomberos han confirmado que "la casa ha ardido por completo y que han rescatado de su interior a un hombre fallecido", asegura la nota. Otras dos personas, una mujer de 73 años y un varón de 80, han resultado intoxicadas por humo y han sido evacuadas al hospital de Montilla. Las mismas fuentes han indicado que la vivienda "ha quedado inhabitable" y que la familia tendrá que ser realojada en otro lugar.