Institución provincial
La Diputación de Córdoba reúne a los municipios del Camino Vertical para coordinar las acciones previstas hasta abril
El proyecto, financiado por Interreg Poctep, incluye siete actividades de dinamización turística y social en distintos tramos del Camino Mozárabe de Santiago
El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la primera sesión informativa destinada a presentar a ayuntamientos, mancomunidades y cuerpos de seguridad las actuaciones previstas dentro del proyecto Camino Vertical, una iniciativa financiada con fondos europeos Interreg VI-A España-Portugal (Poctep).
La delegada de Hacienda y Fondos Europeos, Ana Rosa Ruz, explicó que el objetivo del encuentro es impulsar la coordinación institucional para garantizar la correcta ejecución del proyecto, orientado al desarrollo sostenible de las comarcas por las que discurre el Camino Mozárabe de Santiago en la provincia.
Ruz recordó que esta nueva fase forma parte de un ambicioso proyecto internacional con 12 socios de España y Portugal, centrado en la protección, recuperación, desarrollo y promoción del patrimonio jacobeo del oeste peninsular.
Valorización y dinamización del Camino Mozárabe
La diputada detalló que las actuaciones previstas se centran en dos grandes líneas:
- Valorización, mejora y recuperación de los recursos asociados a los Caminos Jacobeos.
- Sensibilización, dinamización y refuerzo de la competitividad turística de los itinerarios mozárabes.
Siete actividades entre enero y abril
La segunda línea de trabajo se materializará entre enero y abril, con siete acciones que se desarrollarán en distintos municipios:
- 10 de enero – Córdoba / Cerro Muriano: Los valores del Camino Mozárabe, con recorrido por un tramo del itinerario.
- 22 de enero – Castro del Río: Sigue la Flecha, para visibilizar el recorrido urbano.
- 19 de febrero – Cabra: El gajorro mozárabe, escape city dirigido a 150 estudiantes de ESO.
- 1 de marzo – Baena: Lo que esconde el Camino Mozárabe, actividad divulgativa de la ruta local.
- Marzo – Hinojosa del Duque: La huella del Camino Mozárabe.
- 28 de marzo – Encinas Reales: 4 Maratón Subbético Mozárabe.
- 15 de abril: Jornada Estrategias de encuentro en el Camino Mozárabe, con formato mixto presencial y on line.
- Una veintena de pueblos de la provincia de Córdoba están a más de una hora de conexión por autovía
- Bueno, bonito y barato': un nuevo modelo para la vivienda pública en la provincia de Córdoba
- La Diputación de Córdoba concede 900.000 euros para la conservación de bienes inmuebles y castillos
- Los caminos que conducían a Corduba Colonia Patricia
- La Junta destina 420.000 euros a 14 pequeños municipios de Córdoba para mejorar infraestructuras y servicios
- La Oficina de Patentes rechaza el registro de la marca Sabor a Córdoba de la Diputación
- Estupefacción en Belalcázar, donde se reúne la ejecutiva local del PSOE tras la dimisión de su alcalde
- El misterioso origen de un pueblo de Córdoba: oculto para proteger sus tesoros naturales