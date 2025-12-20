El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la primera sesión informativa destinada a presentar a ayuntamientos, mancomunidades y cuerpos de seguridad las actuaciones previstas dentro del proyecto Camino Vertical, una iniciativa financiada con fondos europeos Interreg VI-A España-Portugal (Poctep).

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos, Ana Rosa Ruz, explicó que el objetivo del encuentro es impulsar la coordinación institucional para garantizar la correcta ejecución del proyecto, orientado al desarrollo sostenible de las comarcas por las que discurre el Camino Mozárabe de Santiago en la provincia.

La Diputación de Córdoba reúne a los municipios del Camino Vertical para coordinar las acciones previstas hasta abril. / CÓRDOBA

Ruz recordó que esta nueva fase forma parte de un ambicioso proyecto internacional con 12 socios de España y Portugal, centrado en la protección, recuperación, desarrollo y promoción del patrimonio jacobeo del oeste peninsular.

Valorización y dinamización del Camino Mozárabe

La diputada detalló que las actuaciones previstas se centran en dos grandes líneas:

Valorización, mejora y recuperación de los recursos asociados a los Caminos Jacobeos. Sensibilización, dinamización y refuerzo de la competitividad turística de los itinerarios mozárabes.

Siete actividades entre enero y abril

La segunda línea de trabajo se materializará entre enero y abril, con siete acciones que se desarrollarán en distintos municipios: